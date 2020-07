'임신' 수현, ♥차민근과 아이스크림 데이트…스타일도 닮아가네

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 수현이 남편 차민근과의 달달한 데이트를 공개했다.

수현은 14일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "never too much ice cream"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 수현은 남편 차민근과 길거리에서 아이스크림을 먹으며 포즈를 취하고 있다. 나란히 선글라스를 쓴 두 사람은 달달한 신혼 부부의 모습으로 부러움을 자아낸다.

한편 수현은 지난해 12월 사업가 차민근 씨와 결혼했다. 현재 임신 중으로, 올 가을 출산을 앞두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com