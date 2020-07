블랙핑크, 'How You Like That' 장기집권 시작됐다..차트 '올킬' 넘어 신기록 행진ing(종합)[Oh!쎈 레터]

[OSEN=이승훈 기자] 블랙핑크(지수, 제니, 로제, 리사)가 '국민 걸그룹'으로 발돋움했다. 급변하는 케이팝 시장에서 신곡 'How You Like That'로 2주 연속 주요 음원 사이트 주간차트 1위의 주인공이 됐기 때문.

또한 블랙핑크는 지상파와 케이블 상관없이 각종 음악 방송까지 완벽하게 접수하면서 6관왕을 차지했다. 격한 안무에도 불구하고 흔들림 없는 라이브 실력과 블랙핑크만의 카리스마 넘치는 퍼포먼스는 글로벌 팬들의 시선을 사로잡기에 충분했다.

'유튜브 퀸'이라고 불릴만큼 다양한 콘텐츠들에서 막강한 화력을 자랑하는 블랙핑크는 'How You Like That' 무대 영상은 물론, 안무 영상까지 큰 화제를 모으며 유일무이한 신기록들을 써내려가고 있다. SBS '인기가요'를 통해 국내에서 'How You Like That' 첫 컴백 무대를 공개한 블랙핑크 영상은 지난 13일 기준 유튜브에서 2천300만뷰를 돌파했다.

'How You Like That' 뮤직비디오 역시 심상치 않다. 공개 첫 날 8630만 뷰를 기록하며 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수'를 비롯해 총 5개 부문의 기네스 월드 레코드에 이름을 올렸기 때문. 이후 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰를 돌파하며 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 세웠다.

사실 블랙핑크의 신기록 행진은 유튜브 뿐만 아니라 국내를 넘어 해외 음원차트에서도 계속되고 있다. 우선 국내에서는 실시간 차트에서 24시간 차트로 변경된 멜론에서 19일째 정상의 자리를 지키고 있다. 블랙핑크 데뷔 이래 가장 긴 차트 장기집권인 셈.

블랙핑크의 'How You Like That'은 아이튠즈 전 세계 64개국에서 1위를 차지하기도 했다. 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50차트에서는 2위에 올랐으며 영국 오피셜 싱글 차트와 미국 빌보드 핫100차트에 각각 20위와 33위로 첫 진입했다. 이로써 블랙핑크는 본인들이 세운 '케이팝 걸그룹 최고 기록'을 경신했다.

첫 번째 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That'으로 연일 최초·최고·최다 기록을 새로 쓰고 있는 블랙핑크. 앞으로 공개될 새 앨범으로는 어떤 호성적을 이끌어내며 글로벌 음악시장을 '블랙핑크'로 물들일지 기대된다.

한편, 최근 블랙핑크의 '붐바야(BOOMBAYAH)' 뮤직비디오는 유튜브에서 9억뷰를 돌파했다. 앞서 12억뷰를 달성한 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'와 'Kill This Love'(9억뷰)에 이은 블랙핑크 통산 세 번째 기록이다.

현재 블랙핑크는 총 19개 억대뷰 영상을 보유하고 있다. 총 누적 조회수는 100억뷰 이상이다. '마지막처럼' 뮤직비디오 역시 9억뷰를 눈앞에 두고 있다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트