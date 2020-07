'심야아이돌' 여자친구, 게스트 출연..데뷔 2000일 소감 털어놓는다

[OSEN=박판석 기자] 그룹 여자친구가 새 앨범 발매와 함께 '심야아이돌'에 출연한다.

오늘(14일) 오후 11시 네이버 NOW. '심야아이돌'에 여자친구(GFRIEND)가 게스트로 출연한다.

'심야아이돌'은 하성운이 호스트로 진행하는 ‘야행성 아이돌 오디오쇼’라는 콘셉트의 라이브 오디오쇼로, 매주 월~금 오후 11시에 네이버 NOW.에서 온에어된다.

오늘(14일) 밤 11시에는 전날(13일) 미니앨범 9집 '回:Song of the Sirens'로 컴백한 여자친구가 게스트로 출연한다. '回:Song of the Sirens'은 지난 2월 발매된 '回:LABYRINTH'에 이은 회(回) 시리즈의 두 번째 이야기로, 유혹 앞에 흔들리는 소녀의 이야기를 담았다. 특히, 기존의 ‘청순돌’ 이미지를 뒤엎는 ‘청량 마녀’라는 파격적인 콘셉트로 뜨거운 관심을 불러일으키고 있다.

여자친구는 지난 13일 네이버 NOW. '6시 5분 전'에 출연해 신곡을 최초 공개한 데 이어, 14일 '심야아이돌'에 출연해 새 미니앨범을 직접 소개하고 데뷔 2000일을 맞이한 소감을 전한다. 여자친구와 앨범 수록곡 전 곡을 함께 들으며 곡 설명을 듣는 ‘여자친구 신보 가이드’ 시간이 될 것으로 기대된다.

특히, 타이틀곡 ‘Apple’과 수록곡 ‘Tarot Cards’의 작사, 작곡에 멤버 은하와 유주, 엄지가 직접 참여한 만큼 아티스트로 성장한 여자친구가 직접 전하는 메시지와 곡에 얽힌 비하인드 스토리를 생생하게 들을 수 있을 것으로 보인다.

하성운이 진행하는 '심야아이돌'은 매주 월~금 밤 11시에 네이버 NOW.에서 온에어된다. 오디오쇼에서 소개된 곡들은 네이버 뮤직서비스 VIBE(바이브)의 플레이리스트로도 감상할 수 있다.

한편, 네이버 ‘NOW.’는 모바일 네이버 앱에서 다양한 오디오, 비디오 콘텐츠를 24시간 즐길 수 있는 라이브 스트리밍 서비스다./pps2014@osen.co.kr