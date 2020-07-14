[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2020.07.14 03:00
▲국무조정실·국무총리비서실▷목요대화팀장 박정용
▲행정안전부◇국장급 전보▷지방세정책관 이우종▷재난대응정책관 최만림
▲보건복지부▷국립공주병원장 이종국
▲국토교통부▷건설정책국장 권혁진◇과장급 전보▷규제개혁법무담당관 양종호▷주택건설공급과장 김경헌▷부동산산업과장 한정희▷의정부국토관리사무소장 서삼호
▲금융위원회◇과장급〈전보〉▷금융정보분석원 기획행정실장 전요섭▷금융정책과장 이동훈▷자본시장과장 변제호▷서민금융과장 홍성기▷중소금융과장 김종훈▷국제협력팀장 정종식▷구조개선정책과장 손성은〈파견〉▷보험연구원 손주형▷자본시장연구원 손영채▷금융그룹감독혁신단 감독제도팀장 권주성
▲방위사업청◇과장급 전보▷신속획득사업팀장 김현욱▷지휘통제통신계약팀장 김미옥)
▲소방청◇승진▷경북소방본부 소방정 윤태균◇전보▷소방분석제도과장 소방준감 배덕곤▷화재예방과장 소방정 이동원▷중앙소방학교 인재개발과장 소방정 이상무
▲대외경제정책연구원▷국제개발협력센터소장 권율▷신남방경제실장 이권형▷정책분석팀장 정지원▷글로벌전략팀장 문진영▷동남아대양주팀장 라미령▷신통상전략팀장 이규엽▷무역투자정책팀장 구경현▷경영지원팀장 강성일▷예산운영팀장 한상윤
▲서울대▷연구처장 겸 산학협력단장 김용진▷행정대학원 교무부원장 이수영▷〃 학생부원장 최태현
▲아시아투데이▷연예기획부장 조성준
▲IT조선◇임명▷경영본부장 신화수▷취재본부장 김준배
▲행정안전부◇국장급 전보▷지방세정책관 이우종▷재난대응정책관 최만림
▲보건복지부▷국립공주병원장 이종국
▲국토교통부▷건설정책국장 권혁진◇과장급 전보▷규제개혁법무담당관 양종호▷주택건설공급과장 김경헌▷부동산산업과장 한정희▷의정부국토관리사무소장 서삼호
▲금융위원회◇과장급〈전보〉▷금융정보분석원 기획행정실장 전요섭▷금융정책과장 이동훈▷자본시장과장 변제호▷서민금융과장 홍성기▷중소금융과장 김종훈▷국제협력팀장 정종식▷구조개선정책과장 손성은〈파견〉▷보험연구원 손주형▷자본시장연구원 손영채▷금융그룹감독혁신단 감독제도팀장 권주성
▲방위사업청◇과장급 전보▷신속획득사업팀장 김현욱▷지휘통제통신계약팀장 김미옥)
▲소방청◇승진▷경북소방본부 소방정 윤태균◇전보▷소방분석제도과장 소방준감 배덕곤▷화재예방과장 소방정 이동원▷중앙소방학교 인재개발과장 소방정 이상무
▲대외경제정책연구원▷국제개발협력센터소장 권율▷신남방경제실장 이권형▷정책분석팀장 정지원▷글로벌전략팀장 문진영▷동남아대양주팀장 라미령▷신통상전략팀장 이규엽▷무역투자정책팀장 구경현▷경영지원팀장 강성일▷예산운영팀장 한상윤
▲서울대▷연구처장 겸 산학협력단장 김용진▷행정대학원 교무부원장 이수영▷〃 학생부원장 최태현
▲아시아투데이▷연예기획부장 조성준
▲IT조선◇임명▷경영본부장 신화수▷취재본부장 김준배