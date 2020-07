블랙핑크 로제, 미모의 변호사 친언니 공개 "이렇게 예쁠 수가"

[스포츠조선 이유나 기자] 블랙핑크 로제가 친언니의 생일을 축하하며 끈끈한 자매애를 과시했다.

로제는 13일 인스타스토리에 언니와 함께한 식사 시간을 공개했다.

공개된 사진 속에는 로제와 꼭 닮은 미모의 친언니가 동생과 함께 카메라를 응시하고 있다.

로제의 친언니 미모는 팬들 사이에서 유명하다. 특히 로제가 자신의 SNS에 언니의 변호사 시험 합격을 축하하는 꽃바구니를 공개한 바 있어 지성미까지 인정받은 터다.

당시 로제는 "박지영 변호사님, 박변 축하해. 집에서 봐 박변" 등의 편지까지 공개해 뜨거운 관심을 모은 바 있다.

한편 로제가 속한 블랙핑크는 최근 첫 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That'을 발표하고 글로벌 인기를 모으고 있다. 국내에서도 2주 연속 주요 음원 사이트 주간차트 1위에 올라 막강한 파급력을 증명했다. 국내외 주요 유통사의 실시간 데이터를 종합 집계하는 한터차트 주간 음원 랭킹 역시 지난주에 이어 1위, 블랙핑크는 이른바 '올 킬'을 연달아 달성했다.

