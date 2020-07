[美NSC 백선엽 애도 전문] "a prosperous, democratic Republic today thanks to Paik"

/미국 백악관 NSC 트위터 캡처

미국 백악관 국가안전보장회의(NSC)는 12일(현지시각) 공식 트위터를 통해 지난 10일 별세한 백선엽 장군에 대한 애도 성명을 냈다. NSC는 "백 장군이 99세를 일기로 세상을 떠난 것을 애도하며 그의 유산에 경의를 표한다"고 했다.



NSC는 "한국은 1950년대 공산주의의 침략을 격퇴하기 위해 모든 것을 바친 백선엽과 영웅들 덕분에 오늘날 번영한 민주공화국이 됐다"고도 했다.



NSC는 성명과 함께 '부산에서 판문점까지 : 한국군 최초 4성 장군의 전시 회고록'이라는 제목의 백 장군 영문 회고록 표지 사진도 올렸다.



◇다음은 미국 백악관 NSC가 트위터에 올린 성명 전문



SouthKorea is a prosperous, demo cratic Republic today thanks to Paik Sun-yup and other heroes who put everything on the line to defeat Communist invaders in the 1950s. We mourn General Paik’s death at age 99 and salute his legacy.