[OSEN=이승훈 기자] 블랙핑크 제니가 블링크(팬클럽)를 향해 무한 애정을 드러냈다.

11일 오후 블랙핑크 제니는 "블링크 오늘도 너무너무너무 고마워요. 더 큰 사랑으로 보답할께요 #HOWYOULIKETHAT Loveee you my blinks always"라며 셀카 여러장을 게재했다.

사진 속 제니는 올블랙 착장으로 도도하면서도 시크한 분위기를 자아내고 있는 모습. 최근 흑발로 염색을 하면 서 한층 더 물오른 비주얼을 자랑했다.

특히 블랙핑크 제니는 윙크를 하거나 한 쪽 손을 볼에 갖다대는 등 다양한 포즈를 취하면서 글로벌 팬들의 시선을 단번에 사로잡았다.

한편, 제니가 속한 블랙핑크는 지난달 26일 신곡 'How You Like That'을 발매했다.

