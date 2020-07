[OSEN=박판석 기자] 그룹 블랙핑크 지수가 MBC '쇼! 음악중심'에서 1위를 한 소감을 남겼다.

지수는 11일 자신의 SNS에 "울 블링크가 준 1등! 너무 행복해요. 고맙구 사랑합니다"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

지수는 검은색 악세사리와 검은색 상의를 입고 도발적인 표정을 짓고 있다. 지수의 섹시한 눈빛이 시선을 사로잡는다.

지수가 속한 블랙핑크는 오늘 방송된 '쇼! 음악중심'에서 'How You Like That'으로 음악방송 5관왕을 차지했다.

/pps2014@osen.co.kr