'음악중심' 블랙핑크vs선미vs화사, 1위 후보 맞대결

[OSEN=지민경 기자] 그룹 블랙핑크와 선미, 화사가 '음악중심' 1위 후보에 올라 맞대결을 펼친다.

11일 오후 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에서는 7월 둘째주 1위 후보가 공개됐다.

먼저 블랙핑크는 끊임없는 신기록 행진을 펴며 글로벌 파급력을 자랑하고 있는 'How You Like That'으로 1위 후보에 이름을 올렸고, 선미는 고혹적인 상상을 자극하는 사랑에 대한 시티팝 '보라빛 밤'으로, 화사는 매혹적인 퍼포먼스가 인상적인 'Maria'로 1위 트로피를 노린다.

한편 이날 방송에는 레드벨벳-아이린& ;슬기, SF9, 청하, 솔지, 유승우, 블랙핑크, 선미, Stray Kids, 이진혁, WOODZ(조승연), 골든차일드, AB6IX, VERIVERY, DONGKIZ I:KAN, 엘라스트, Weeekly, 김수찬, 보이스퍼 등이 출연해 다채로운 무대를 꾸몄다./mk3244@osen.co.kr

[사진] '음악중심' 방송화면 캡처