WHO, 중국에 코로나 기원 조사 위한 선발대 파견

스위스 제네바에 있는 WHO 본부 표지판./EPA 연합뉴스



세계보건기구(WHO)가 코로나 바이러스 감염증 기원 조사를 위해 전문가 두 명으로 이뤄진 선발대를 중국으로 파견했다.



로이터통신은 10일(현지 시각) “WHO가 파견한 동물 보건과 역학 분야 전문가들이 중국 학자들과 함께 조사 범위와 일정을 결정할 것”이라고 전했다. 마거릿 해리스 WHO 대변인은 전문가들의 실명은 밝히지 않은 채 “우리는 이 바이러스가 박쥐의 바이러스와 매우 유사하다는 것을 알지만 중간에 어떤 종을 거쳤을지에 대한 답이 필요하다”고 말했다. AP통신은 “과학자들은 바이러스가 박쥐에서 유래해 사람에게 전해지기 전 천산갑이나 아르마딜로, 사향고양이 같은 포유류를 거쳤을 것이라고 추정한다”고 전했다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장도 기자회견에서 “WHO 전문가 두 명이 최근 중국으로 건너가 코로나 바이러스가 어떻게 동물과 인간 사이에 퍼졌는지 등에 대한 이해도를 높이고 있다”면서 “이는 WHO가 주도하는 국제적인 기원 조사에 토대가 될 것”이라고 말했다.



자오리젠 중국 외교부 대변인도 이날 “중국은 WHO 전 문가를 초청하면서 바이러스를 추적하고 조사하는 데 앞장섰다”면서 대조적으로 “미국은 WHO 탈퇴를 선언했을 뿐 아니라 문제를 정치화하고, 책임을 전가했다”고 말했다.



미국은 코로나가 중국에서 발원했음에도 중국 정부가 초기에 이를 은폐해 대유행을 야기했다며 ‘중국 책임론’을 거듭 제기하고 있다. 중국과 보조를 맞추는 WHO를 향해 탈퇴하겠다고도 밝혔다.