[인사] 외교부 외

입력 2020.07.11 03:00
▲외교부〈심의관〉▷아시아태평양국 김장현▷아세안국 정의혜▷중남미국 최종욱▷아프리카중동국 김은정
▲법무부◇서기관 승진▷부산소년원 분류보호과장 김준성▷광주소년원 교무과장 김선규▷전주소년원 〃 오상섭▷대전소년원 〃 유정호▷대전소년원 분류보호과장 김영운◇서기관 전보〈소년원장〉▷부산 권을식▷대구 이성칠▷안양 이영호▷청주 장재원〈수원보호관찰심사위원회〉▷상임위원 김경렬〈보호관찰소장〉▷서울남부 김상록▷서울서부 노일석〈인천보호관찰소〉▷서부지소장 이두관▷부천〃 이승욱〈수원보호관찰소〉▷성남지소장 이국희▷안산〃 정성수〈춘천보호관찰소〉▷소장 최종철〈대전보호관찰소〉▷천안지소장 배점호〈울산보호관찰소〉▷소장 권기한〈위치추적대전관제센터〉▷센터장 황남례〈법무부〉▷치료처우과 김택준〈대구소년원〉▷분류보호과장 김달곤〈광주소년원〉▷ 〃 문승주〈서울소년분류심사원〉▷교무과장 전상호〈서울보호관찰소〉▷관찰과장 변병귀〈대전보호관찰소〉▷행정지원과장 이용호▷관찰과장 박동식〈대구보호관찰소〉▷행정지원과장 홍정원▷관찰과장 황철주〈부산보호관찰소〉▷행정지원과장 민덕희▷관찰과장 김송수〈광주보호관찰소〉▷행정지원과장 양현규
▲고용노동부◇과장급 전보▷국민취업제도 도입 추진단 팀장 송유나◇과장급 파견▷국무조정실 이경제
▲중소벤처기업부▷서울지방중소벤처기업청 성장지원과장 정승국▷울산지방중소벤처기업청장 이영숙
▲공정거래위원회▷시장구조개선과장 박세민
▲법제처◇부이사관 승진▷법제조정법제관 김은영◇서기관 전보▷경제법제국 양성철
▲국세청◇팀장급 복수직서기관 전보▷정보보호팀장 조종호〈서울지방국세청〉▷징세관실 황인준▷법인세과 이슬▷송무1과 권영림▷조사1국 조사1과 정상수▷조사3국 조사관리과 김광민▷조사3국 조사1과 김진영 김태수▷조사3국 조사3과 오주희▷국제조사관리과 박수현〈중부지방국세청〉▷송무과 조성철▷조사1국 조사2과 엄인찬▷조사3국 조사1과 김성기〈인천지방국세청〉▷운영지원과장 이정태▷감사관 김종복〈광주지방국세청〉▷순천세무서 광양지서장 나종선〈부산지방국세청〉▷소득재산세과장 주맹식▷법인세과장 이광호▷전산관리팀 정영배▷조사1국 조사3과장 임경택
▲통계청◇일반고위직공무원〈전보〉▷통계교육원장 은순현〈임용〉▷사회통계국장 정동명◇과장급〈전보〉▷운영지원과장 공미숙
▲문화재청◇과장급 전보▷국립가야문화재연구소장 김지연◇과장급 임용▷문화재보존과학센터장 정소영
▲산림청◇과장·팀장급 전보▷산림환경보호과장 조준규▷법무감사담당관 권장현▷정보통계담당관 강대익▷국유림경영과장 박현재▷산림일자리창업팀장 김진아▷백두대간보전팀장 김성만▷산림교육원 재해방지교육과장 이종근▷춘천국유림관리소장 김주미
▲특허청◇고위공무원 전보▷특허심판원 심판장 서을수◇서기관 전보▷생활용품상표심사과장 엄기훈▷방송미디어심사팀장 임현석▷서울사무소장 이동걸
▲한국석유공사▷탐사생산본부장 강용우
▲정보통신정책연구원◇본부장▷기획조정 이재영▷디지털경제사회연구 이호영▷ICT데이터사이언스연구 정용찬▷통신전파연구 김현수▷방송미디어연구 이종원▷국제협력연구 강하연▷경영지원 최병수◇실장·센터장▷디지털혁신산업연구실 박유리▷AI전략센터 김경훈▷지능정보사회정책센터 문정욱▷ICT통계정보연구실 정현준▷미래예측분석센터 정용찬(겸직) ▷통신인터넷정책연구실 정광재▷전파정책연구실 김지환▷방송제도연구실 성욱제▷미디어시장분석실 이종원(겸직) ▷다자협력연구실 강하연(겸직) ▷개발협력연구실 고상원
▲한국전자통신연구원▷행정본부장 손민호▷미래원천연구본부장 박경현▷경영전략부장 이인석▷슈퍼컴퓨팅기술연구센터장 박유미▷재난안전지능화융합센터장 정우석▷클라우드기반SW연구실장 강동재▷사이버브레인〃 원희선▷테라헤르츠〃 이일민▷경영기획실장 김재호
▲한국산업기술대▷대학원장 김경국▷국제처장 조남주
▲뉴스1◇입사▷정치부 차장 김달중▷전국부 강원취재본부 부장 김정호▷객원대기자 이길우
▲디지털타임스▷전략기획국장(승진) 겸 디지털뉴스부장 우인호
▲머니투데이◇전보▷정치부장 김익태▷증권부장 박재범
▲파이낸셜뉴스▷사회부장 김규성(부국장대우) ▷금융부장 양형욱(부국장대우) ▷정보미디어부 블록체인팀장 이구순(부국장대우) ▷산업부장 김홍재▷증권부장 김기석▷정책사회부장 김태경▷정보미디어부장 전용기▷생활경제부장 윤경현▷경제부장 조창원▷국제부장 김경수▷산업2부장 오승범▷정치부장 심형준▷건설부동산부장 최갑천
▲법무부◇서기관 승진▷부산소년원 분류보호과장 김준성▷광주소년원 교무과장 김선규▷전주소년원 〃 오상섭▷대전소년원 〃 유정호▷대전소년원 분류보호과장 김영운◇서기관 전보〈소년원장〉▷부산 권을식▷대구 이성칠▷안양 이영호▷청주 장재원〈수원보호관찰심사위원회〉▷상임위원 김경렬〈보호관찰소장〉▷서울남부 김상록▷서울서부 노일석〈인천보호관찰소〉▷서부지소장 이두관▷부천〃 이승욱〈수원보호관찰소〉▷성남지소장 이국희▷안산〃 정성수〈춘천보호관찰소〉▷소장 최종철〈대전보호관찰소〉▷천안지소장 배점호〈울산보호관찰소〉▷소장 권기한〈위치추적대전관제센터〉▷센터장 황남례〈법무부〉▷치료처우과 김택준〈대구소년원〉▷분류보호과장 김달곤〈광주소년원〉▷ 〃 문승주〈서울소년분류심사원〉▷교무과장 전상호〈서울보호관찰소〉▷관찰과장 변병귀〈대전보호관찰소〉▷행정지원과장 이용호▷관찰과장 박동식〈대구보호관찰소〉▷행정지원과장 홍정원▷관찰과장 황철주〈부산보호관찰소〉▷행정지원과장 민덕희▷관찰과장 김송수〈광주보호관찰소〉▷행정지원과장 양현규
▲고용노동부◇과장급 전보▷국민취업제도 도입 추진단 팀장 송유나◇과장급 파견▷국무조정실 이경제
▲중소벤처기업부▷서울지방중소벤처기업청 성장지원과장 정승국▷울산지방중소벤처기업청장 이영숙
▲공정거래위원회▷시장구조개선과장 박세민
▲법제처◇부이사관 승진▷법제조정법제관 김은영◇서기관 전보▷경제법제국 양성철
▲국세청◇팀장급 복수직서기관 전보▷정보보호팀장 조종호〈서울지방국세청〉▷징세관실 황인준▷법인세과 이슬▷송무1과 권영림▷조사1국 조사1과 정상수▷조사3국 조사관리과 김광민▷조사3국 조사1과 김진영 김태수▷조사3국 조사3과 오주희▷국제조사관리과 박수현〈중부지방국세청〉▷송무과 조성철▷조사1국 조사2과 엄인찬▷조사3국 조사1과 김성기〈인천지방국세청〉▷운영지원과장 이정태▷감사관 김종복〈광주지방국세청〉▷순천세무서 광양지서장 나종선〈부산지방국세청〉▷소득재산세과장 주맹식▷법인세과장 이광호▷전산관리팀 정영배▷조사1국 조사3과장 임경택
▲통계청◇일반고위직공무원〈전보〉▷통계교육원장 은순현〈임용〉▷사회통계국장 정동명◇과장급〈전보〉▷운영지원과장 공미숙
▲문화재청◇과장급 전보▷국립가야문화재연구소장 김지연◇과장급 임용▷문화재보존과학센터장 정소영
▲산림청◇과장·팀장급 전보▷산림환경보호과장 조준규▷법무감사담당관 권장현▷정보통계담당관 강대익▷국유림경영과장 박현재▷산림일자리창업팀장 김진아▷백두대간보전팀장 김성만▷산림교육원 재해방지교육과장 이종근▷춘천국유림관리소장 김주미
▲특허청◇고위공무원 전보▷특허심판원 심판장 서을수◇서기관 전보▷생활용품상표심사과장 엄기훈▷방송미디어심사팀장 임현석▷서울사무소장 이동걸
▲한국석유공사▷탐사생산본부장 강용우
▲정보통신정책연구원◇본부장▷기획조정 이재영▷디지털경제사회연구 이호영▷ICT데이터사이언스연구 정용찬▷통신전파연구 김현수▷방송미디어연구 이종원▷국제협력연구 강하연▷경영지원 최병수◇실장·센터장▷디지털혁신산업연구실 박유리▷AI전략센터 김경훈▷지능정보사회정책센터 문정욱▷ICT통계정보연구실 정현준▷미래예측분석센터 정용찬(겸직) ▷통신인터넷정책연구실 정광재▷전파정책연구실 김지환▷방송제도연구실 성욱제▷미디어시장분석실 이종원(겸직) ▷다자협력연구실 강하연(겸직) ▷개발협력연구실 고상원
▲한국전자통신연구원▷행정본부장 손민호▷미래원천연구본부장 박경현▷경영전략부장 이인석▷슈퍼컴퓨팅기술연구센터장 박유미▷재난안전지능화융합센터장 정우석▷클라우드기반SW연구실장 강동재▷사이버브레인〃 원희선▷테라헤르츠〃 이일민▷경영기획실장 김재호
▲한국산업기술대▷대학원장 김경국▷국제처장 조남주
▲뉴스1◇입사▷정치부 차장 김달중▷전국부 강원취재본부 부장 김정호▷객원대기자 이길우
▲디지털타임스▷전략기획국장(승진) 겸 디지털뉴스부장 우인호
▲머니투데이◇전보▷정치부장 김익태▷증권부장 박재범
▲파이낸셜뉴스▷사회부장 김규성(부국장대우) ▷금융부장 양형욱(부국장대우) ▷정보미디어부 블록체인팀장 이구순(부국장대우) ▷산업부장 김홍재▷증권부장 김기석▷정책사회부장 김태경▷정보미디어부장 전용기▷생활경제부장 윤경현▷경제부장 조창원▷국제부장 김경수▷산업2부장 오승범▷정치부장 심형준▷건설부동산부장 최갑천