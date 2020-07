투모로우바이투게더, 2020 가온차트 상반기 앨범 차트 11위 기록

[OSEN=지민경 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 총 3장의 앨범으로 가온차트 상반기 앨범 차트에 이름을 올렸다.

10일 발표된 대한민국 공인 음악차트 가온차트의 '2020 상반기 앨범 차트'에 따르면 투모로우바이투게더의 두 번째 미니 앨범 '꿈의 장: ETERNITY'는 지난 5월 18일 발매 이후 6월까지, 총 27만 5958만 장의 판매량을 기록해 11위에 이름을 올렸다. 지난해 가온차트 상반기 앨범 차트에서 데뷔 앨범 '꿈의 장: STAR'로 기록했던 12위보다 한 계단 상승해 자체 최고 성적을 거뒀다.

뿐만 아니라 올해는 첫 번째 정규 앨범 '꿈의 장: MAGIC'과 '꿈의 장: STAR'도 각각 69위와 82위를 차지해, 투모로우바이투게더의 앨범 총 3장이 순위에 진입했다.

최근 공식 활동을 마무리 한 '꿈의 장: ETERNITY'는 영원을 갈망하는 소년들의 꿈을 담은 앨범으로, 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린... (Can't You See Me?)'을 비롯해 총 6곡이 수록됐다.

투모로우바이투게더는 이 앨범을 통해 멤버 모두가 참여한 자작곡을 공개하는 등 음악적으로 한 층 성장한 모습을 보여 주었다. 발매 직후 세계 50개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위에 올랐고, 일본 오리콘 데일리 앨범 차트와 주간 앨범 차트 정상을 차지하는 등 음반과 음원에서 자체 최고 기록을 달성하며 '4세대 아이돌'이라는 수식어를 얻었다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 빅히트엔터테인먼트