블랙핑크 '붐바야'도 돌파…'K팝 최초' 3번째 9억뷰 뮤비

블랙핑크

그룹 '블랙핑크'의 '붐바야(BOOMBAYAH)' 뮤직비디오가 유튜브에서 9억뷰를 돌파했다.



10일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 2016년 8월 발매된 블랙핑크의 데뷔곡 중 하나인 '붐바야'는 이날 9억뷰를 찍었다.



앞서 12억뷰를 달성하는 등 K팝 그룹 뮤직비디오 조회수 최고 기록을 유지 중인 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)', 9억뷰를 넘긴 '킬 디스 러브(Kill This Love)'에 이은 블랙핑크 통산 세 번째 9억뷰 뮤비다. K팝 통틀어 최초다.



'붐바야'는 '휘파람'과 함께 블랙핑크의 데뷔를 알린 곡이다. 중독성 강한 후렴구와 신나는 드럼 비트가 인상적이다. 뮤직비디오뿐 아닌 안무 영상도 2억뷰를 바라보고 있다. 블랙핑크는 지난달 26일 발표한 신곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'을 통해 '유튜브 퀸' 입지를 단단히 하고 있다. 뮤직비디오는 공개 첫날 8630만뷰를 기록하며 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 5개 부문을 기네스 월드 레코드로 올려놓았다.



유튜브 구독자 수는 '하우 유 라이크 댓' 발표를 전후로 한 최근 2주일 사이에만 약 350만명이 늘어 이날 현재 4100만명을 넘어섰다.



블랙핑크는 유튜브에서 총 19개 억대뷰 영상을 보유했다. 총 누적 조회수는 100억뷰 이상이다. 이 역시 K팝 그룹 최다 숫자다. YG는 "블랙핑크의 또다른 히트곡 '마지막처럼' 뮤직비디오 역시 9억뷰를 눈앞에 두고 있는데다 기존 대표곡들 모두 빠 른 속도로 조회수가 증가하는 시너지를 얻고 있어서 블랙핑크의 기록 경신은 계속될 전망"이라고 기대했다.



블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓'으로 세계 양대 팝 차트에서도 K팝 걸그룹 새 역사를 썼다. 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 33위, 영국 오피셜 싱글 차트에는 20위로 각각 첫 진입하며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 경신했다.