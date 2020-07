[공식] 방탄소년단, '피땀눈물' MV 6억뷰 돌파…통산 7번째 대기록

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단의 '피 땀 눈물' 뮤직비디오가 6억뷰를 돌파했다.

2016년 10월 발매된 방탄소년단 정규 2집 '윙스(WINGS)'의 타이틀곡 '피 땀 눈물' 뮤직비디오 유튜브 조회수가 7월 10일 오전 4시 58분경 6억 건을 넘었다.

이로써 방탄소년단은 10억뷰를 기록한 'DNA', 8억뷰의 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)', 7억뷰의 '페이크 러브(FAKE LOVE)', 각 6억뷰의 '불타오르네 (FIRE)' '엠아씨드롭(MIC Drop)' 리믹스 '아이돌(IDOL)'에 이어 통산 7번째 6억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

'피 땀 눈물'은 뭄바톤 트랩(Moombahton Trap) 장르의 곡으로, 유혹에 빠진 청춘의 갈등과 성장을 그렸다. 뮤직비디오는 웅장한 스케일과 감각적인 연출이 돋보이며, 멤버들의 화려한 퍼포먼스가 시선을 압도한다.

방탄소년단은 '윙스(WINGS)'로 '화양연화 파트2'(2015), '화양연화 영 포에버'(2016)에 이어 세 앨범 연속 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 이름을 올렸고, 영국 오피셜 앨범 차트에도 진입하는 등 다수의 '한국 가수 최초' 기록을 남기며 세계적인 인기를 증명했다.

이외에도 방탄소년단 뮤직비디오 가운데 '쩔어' '세이브 미(Save Me)' 각 5억뷰, '낫 투데이(Not Today)' 4억뷰, '상남자' '봄날' 각 3억뷰, '호르몬 전쟁' '아이 니드 유(I NEED U)' '온(ON)' 키네틱 매니페스토 필름 각 2억뷰, '댄저(Danger)' '하루만' '위 아 블렛프루프 파트2(We are bulletproof PT.2)' '런(RUN)' '세렝디피티(Serendipity)' '싱귤러리티(Singularity)' '노 모어 드림(No More Dream)' '온' '아이돌 (Feat. Nicki Minaj)' 'Black Swan'이 각 1억 건의 조회수를 달성했다.

