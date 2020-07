블랙핑크 제니, 필라테스 마저 접수…고난도 자세도 OK

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 걸그룹 블랙핑크 제니가 필라테스 실력을 뽐냈다.

제니는 9일 자신의 인스타그램에 "Back at it"이라며 사진을 게재했다.

사진 속에는 필라테스 실력을 뽐내고 있는 제니의 모습이 담겨있다. 고난도 자세인 팔과 다리를 쭉 뻗은 채 완벽한 자세를 취하고 있는 제니. 여기에 운동으로 다져진 늘씬한 몸매까지 뽐내며 시선을 단번에 집중시켰다.

한편 블랙핑크는 지난달 26일 선공개 타이틀 'How You Like That'을 발표, 국내외 차트를 점령하며 글로벌 파급력을 증명했다.

