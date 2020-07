블랙핑크 제니, 긴 생머리+하늘하늘 원피스로 '숲의 여신' 완성

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 사랑스러운 근황을 전했다.

제니는 9일 인스타그램에 "Summer is here"이라는 글과 함게 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 내리쬐는 여름 햇살 아래 푸른 나무들로 둘러싸인 오솔길을 걸으며 다양한 포즈를 취하고 있는 제니의 모습이 담겼다.

제니는 긴 생머리와 하늘하늘한 롱 원피스로 청순한 분위기를 한껏 끌어올렸다.

한편 제니가 속한 그룹 블랙핑크는 오는 6월 'How You Like That'으로 컴백했으며, 뮤직비디오는 첫 날 8630만 뷰로 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 총 5개 부문에서 기네스 월드 레코드에 공식 등재됐다.

