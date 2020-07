[공식]블랙핑크, 유튜브 누적 조회수 100억뷰 돌파 "非영어권 아티스트 최초"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 블랙핑크(BLACKPINK)가 국내외 유력 음악 차트에서 연일 K팝 걸그룹 새 역사를 쓰고 있는 가운데 이번엔 유튜브 대기록 하나를 더 추가했다.

9일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 공식 유튜브 채널 총 누적 조회수가 100억회를 돌파했다. 한국 아티스트 단일 채널 최다 조회수이자 '100억'이라는 상징적 수치가 놀랍다. 2016년 6월 28일 블랙핑크 채널이 개설된지 약 4년 만에 이뤄낸 기록이다.

블랙핑크의 유튜브 채널 구독자수도 빠르게 늘고 있다. 불과 일주일 전 구독자 4000만 명을 돌파한데 이어 이날 4100만 명을 넘어섰다.

미국 빌보드는 이를 두고 "Justin Bieber, Marshmello, Ed Sheeran, Eminem, Ariana Grande에 이은 6번째 최다 구독자 수"라며 "블랙핑크는 구독자 4000만명을 돌파한 첫 번째 비영어권 아티스트이자, 전 세계에서는 두 번째 여성 아티스트"라고 주목했다.

유튜브 콘텐츠 조회수와 채널 구독자 수는 아티스트의 세계적인 인기와 인지도를 짐작할 수 있는 객관적 지표 중 하나다. '채널 구독'은 충성도 높은 팬덤의 지속적인 관심과 향후 콘텐츠에 대한 기대감의 바로미터임을 고려해볼 때 블랙핑크의 이러한 기록들은 괄목할 만 하다.

실제로 유튜브 내 블랙핑크의 기록 행진은 가히 독보적이다. 'How You Like That' 뮤직비디오는 첫날 8630만 뷰로 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 세계 신기록을 세웠다. 더불어 '공개 24시간 내 유튜브 뮤직비디오 최다 조회수', '공개 24시간 내 K팝 그룹 뮤직비디오 최다 조회수' 등 총 5개 부문에서 기네스 월드 레코드에 공식 등재됐다.

또한 2018년 첫 미니앨범 '스퀘어 업(SQUARE UP)' 타이틀곡인 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 12억 뷰를 넘어서며 금자탑을 쌓았다. 이 역시 K팝 그룹 뮤직비디오로서 최초였다.

이외에도 '킬 디스 러브'(9억뷰), '붐바야'(8억뷰), '마지막처럼'(8억뷰), '불장난'(5억뷰), '휘파람'(5억뷰)까지 5억 뷰 이상 뮤직비디오를 총 6편 보유 중이다. 뮤직비디오 및 안무 영상 등을 포함하면 총 19편의 억대뷰 영상을 보유, K팝 걸그룹 최다 기록을 쓰고 있다.

블랙핑크는 지난달 26일 선공개 타이틀 'How You Like That'을 발표하고 글로벌 파급력을 증명했다.

'How You Like That'은 멜론, 벅스 등 국내 주요 음원차트에서 14일째 1위를 유지하고 있으며 여러 유력 글로벌 차트에서 파죽지세 행보다. 가장 대표적으로 이 노래는 최근 발표된 미국 빌보드 핫100서 33위, 영국 오피셜 싱글 차트에는 20위로 각각 첫 진입하며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 기록했다.

