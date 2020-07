4대 금융사 시총 합쳐도, 네이버 하나 못당해

[오늘의 세상] 금융영토 확장하는 네이버·카카오… 기존 은행들이 떤다





"월급이 신한은행 계좌로 들어오면 일단 카카오에 20만원 정도 옮겨놔요. 축의금이나 부의금은 주로 카톡으로 보내거든요. 인터넷 쇼핑은 네이버로 많이 하니까 네이버페이 잔액도 10만원 이상으로 유지하는 편이에요. 은행 지점에 언제 마지막으로 갔는지 가물가물해요."



회사원 안모(38·서울 도곡동)씨는 요즘 소소한 경제활동을 대부분 네이버와 카카오를 통해 한다. 지인들과 돈을 주고받거나 쇼핑할 때는 물론, 요즘 불붙은 주식 계좌도 카카오를 통해 만들었다.



'은행 업무는 필요하지만, 은행은 사라질 것(Banking is necessary. Banks are not)'이라고 했던 빌 게이츠의 1994년 예언이 현실이 되고 있다.





그래픽=김성규

8일 유가증권시장에서 네이버 시가총액(46조4044억원)이 KB·신한·하나·우리 등 우리나라 4대 금융사의 시가총액 합계(43조3057억원)를 뛰어넘었다. 기업은행, DGB(대구은행), BNK(경남은행), JB(전북은행) 등 다른 주요 금융사 시총을 모두 합쳐도 네이버와 카카오를 합한 75조원에 23조원 가까이 모자란다. 여덟 금융주 시총은 작년 말 대비 27.6% 쪼그라든 반면, 네이버와 카카오를 합친 시총은 71% 불어났다. 투자자들은 기존 금융사의 미래는 어둡게 보고 IT 기반 신생사들에 미래가 있다고 보는 것이다.



네이버와 카카오가 금융 영토를 확장하며 '신(新)금융' 시대를 여는 중이다. 시중은행 임원은 "네이버·카카오가 금융계의 메기 역할 정도는 할 줄 알았는데 점점 고래가 되고 있다"고 했다.



네이버는 지난해 말 네이버파이낸셜을 세우고 금융업에 나섰다. 네이버의 3000만 사용자가 가장 큰 자산이다. 네이버파이낸셜을 통해 간편결제 서비스를 이용하는 월 사용자는 1250만명, 네이버보다 앞서 인터넷 금융에 뛰어든 카카오뱅크도 6월 말 기준 1254만 고객을 확보했다. 우리나라에서 고객이 가장 많은 KB국민은행의 등록 고객이 3300만명이지만 잔액 30만원 이상인 '활동 고객'은 1500만명이고, 신한은행 활동 고객은 1040만명 수준이다.



실속도 상당하다. 주택 담보대출을 제외한 개인 대출 시장에서 카카오가 차지하는 비율은 작년 말 기준 12.5%로 지방은행 합계(14.6%)와 큰 차이가 나지 않는다. 카카오뱅크는 설립 3년 만인 지난해부터 흑자를 내기 시작했다.



네이버·카카오는 플랫폼 안에서 쇼핑 결제 송금이 다 되는 것은 물론 증권·보험 상품까지 들 수 있는 '종합 자산 관리 플랫폼'으로 업무를 확대하고 있다. 네이버는 조만간 후불 결제(신용카드), 중금리 신용 대출, 보험 시장에도 진출할 계획이다.



반면 기존 은행들은 시장을 과점하며 예대 마진에만 의존한 과거 영업 행태에서 벗어나지 못하고 있다. 최근에는 DLF(파생결합펀 드)와 라임·옵티머스 사태 등 약탈적 행태까지 보이면서 스스로 설 자리를 잃어가고 있다. 구자현 KDI 지식경제부장은 "기존 은행들이 판에 박힌 경쟁만 해왔다면, 네이버·카카오 등 IT 기반 금융사들은 뭘 하면 고객이 더 싸고 편리할지를 고민해왔다"고 지적했다. 기존 금융계에선 핀테크 업체에 시중은행이 먹히는 상황이 올 수도 있다는 위기감마저 퍼지고 있다.