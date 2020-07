[윤희영의 News English] "제 남편과 결혼해줄 여성을 찾습니다"

미국의 동화 작가(children's writer) 에이미 로즌솔은 2017년 난소암으로 숨졌다(die from ovarian cancer). 그녀는 사망 열흘 전 뉴욕타임스에 'You may want to marry my husband'라는 광고를 냈다(publish an advertisement). 남편 제이슨은 이듬해 같은 신문에 답글을 올렸다. 최근엔 회고록도 출간했다. 제목은 'My wife said you may want to marry me.'



2017년 3월 3일



"51세가 될 때까지 그이와 26년을 살았습니다. 최소한 26년은 더 함께 살 수 있으리라 생각했습니다. 배가 아파서 응급실(emergency room)에 갔습니다. 기껏해야 맹장염(appendicitis)이려니 했습니다. 아니랍니다. 안도의 숨을 내쉬려는데(breathe a sigh of relief) 난소암이라는 겁니다. '암'이라는 단어 cancer와 '무효화한다'는 cancel이 왜 한 끝 차이인지 그제야 깨달았습니다.





살날이 얼마 안 남은 것 같습니다. 제 남편과 결혼해주실 여성분을 찾습니다. 단연코 말씀드리는데, 그이는 금세 사랑에 빠질 만한 남자(easy man to fall in love with)입니다. 아버지 친구가 소개팅을 주선해주셔서(set us up on a blind date) 만났는데, 저는 첫눈에 반했습니다. 9490일을 함께 살아본 제가 장담합니다.



키 1m78cm, 몸무게 73㎏, 희끗희끗한 머리(salt-and-pepper hair)에 담갈색 눈(hazel eyes)을 가졌습니다. 성공한 변호사(successful lawyer), 훌륭한 아빠, 옷 잘 입는 멋쟁이(sharp dresser), 기막힌 요리사(terrific cook)인 데다 집안 구석구석 못 고치는 것이 없습니다. 아 참, 엄청나게 잘생겼다고(be incredibly handsome) 말했나요?



제가 소망하는 건 오직 하나뿐입니다. 부디 좋은 여성분이 이 글을 읽고 그이를 만나 새로운 러브스토리를 꾸려나가는 것, 그것뿐입니다."



2018년 6월 15일



"제가 그 남편입니다. 아내가 1년여 전에 올린 글은 광고라기보다 저에 대한 러브 레터와 같은 것이었습니다. 열흘 뒤에 저세상으로 갔으니(breathe her last) 이 세상에 남긴 마지막 글이 됐습니다.



아내가 떠나고 난 뒤 홀아버지로서 수많은 결정에 직면해야(face countless decisions as a single father) 했습니다. 인생의 성쇠(life's ups and downs)를 함께하며 도와줄 그녀가 더 이상 곁에 없었습니다. 가장 잔인한 아이러니는 26년간 살아온 아내, 아이들의 엄마, 가장 좋은 친구를 한꺼번에 잃어버리고 나서야 하루하루(each and every day)를 음미할 줄 알게 됐다는 겁니다. 진부한 말로 들릴 겁니다(sound like a cliché). 진부합니다. 그런데 사실입니다."



남편 제이슨은 최근 출간한 회고록에서 이렇게 덧붙였다. "남자는 바위처럼 단단한 금욕적 유형으로 묘사된다(be portrayed as rock-solid stoic type). 감정을 드러내지 않아야 한다고 한다. 허튼소리다. 나는 아내의 시신이 들것에 실려나갈 때 아기처럼 울어댔다(bawl like a baby). 눈이 붓도록 울었다(cry my eyes out). 그 후에도 함께 들었던 귀에 익은 곡조가 흘러나오면 차 안에서도 가슴이 미어지도록 울었다(weep my heart out). 나는 그랬다."