[OSEN=곽영래 기자] 그룹 멋진녀석들 세 번째 미니앨범 'We're Not Alone Chapter2 : You&Me' 쇼케이스가 8일 오후 서울 양천구 로운아트홀에서 열렸다.



멋진녀석들 백결이 포토타임을 갖고 있다. /youngrae@osen.co.kr