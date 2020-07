손열음 "베토벤 인류애 정신, 모두와 나누고 싶다"

손열음

올해로 17회를 맞은 평창대관령음악제가 22일부터 다음달 8일까지 평창 대관령 알펜시아 내 콘서트홀과 뮤직텐트를 중심으로 진행된다.



올해 음악제의 주제는 '그래야만 한다!(Es muss sein!)'다. 올해로 탄생 250주년을 맞은 베토벤이 자신의 최후의 작품 중 하나인 현악 사중주 제16번에 적어넣은 메모의 일부다.



손열음 예술감독은 7일 공개된 설명회 영상에서 "이 문구를 두고 여러 해석이 가능한데, 베토벤이 자신의 삶 전체를 통찰한 의미가 담겨 있다고 생각한다"며 "코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는 우리에게 무게감 있게 다가올 것이다. 베토벤은 항상 '우리 모두가 하나'라는 인류애, 그리고 평화를 노래한 작곡가다. 그 정신을 모두와 나누고 싶다"고 전했다.



올해는 베토벤의 탄생 250주년이다. 이번 음악제는 베토벤(Beethoven) 이름을 철자별로 쪼개 9가지 주제로 구성됐다. Behold!(보라!) Echo(메아리) End &(끝, 그리고) Take off(도약) Hero(영웅) Original(오리지널) Vision(비전) Ellysium(천상) Now or Never(지금 아니면 다시는)다.

이번 음악제는 2018년 음악제에서 처음 선보인 보인 평창페스티벌오케스트라(PFO)와 그 멤버들을 중심으로 프로그램을 구성했다. PFO는 해외 오케스트라의 한국인 단원을 중심으로 만든 오케스트라다. 올해는 아드리앙 페뤼숑, 정치용 등이 PFO를 지휘한다. 약 2주간 오케스트라 주자가 중심이 되는 실내악 무대를 포함해 총 9번의 메인 콘서트가 기획됐다. 베토벤의 교향곡 9곡 전곡이 교향악, 실내악, 독주 피아노 등의 다양한 형태로 연주된다.



손 감독은 특히 25일 오후 7시30분 뮤직텐트에서 예정된 교향곡 6번 '전원'을 적극 추천했다. 그는 "우리 음악제가 자연 속에서 이뤄지는 만큼 전원 교향곡이 평창대관령음악제 무대에 울려 퍼지는 날을 기다려 왔다. 강원의 자연과 함께 호흡하는 음악제 성격과 가장 잘 어울리는 곡"이라고 이 곡을 설명했다.



또 주목할 만한 무대는 다음달 8일 폐막 공연이다. 손열음이 베토벤 피아노 협주곡 4번을 PFO와 협연한다. 또 PFO는 베토벤 교향곡 5번 '운명'과 연주회용 아리아 '아, 배신자여'를 연주한다. 모두 생전 베토벤이 직접 지휘했던 곡들이다.

코로나19가 여전히 유행하는 만큼 방역에 만전을 기했다. 9개 공연 가운데 5개를 실외 무대 '뮤직텐트'에서 연다. 밀폐된 실내 공연장을 피하기 위해 대형 천막을 치고 그 안에서 무대와 객석을 분리했다.



손 감독은 "아무래도 실내에 비해 불편하고 연주자들이 처음엔 적응하기 어려워 하는 부분도 있다. 하지만 실내와 실외의 장점이 결합된 독특한 분위기도 있으니 기대해 달라. 이 공간에서 어떤 음악이 나올지 개인적으로 기대가 크다"고 말했다.



예년에는 2주 동안 하루 평균 2차례 공연이 열렸지만 올해는 주말에만 한 차례씩 계획됐다. 객석은 3분의 1만 채운다.



연주 시 연주자 간 거리두기를 시행한다. 연주자들은 대기실을 사용하기보다 숙소인 호텔 객실에 서 바로 무대로 갈 수 있도록 동선을 최소화했다.



손 감독은 "이번 음악제 준비가 그 어느 때보다 힘들었다. 하지만 음악제에 대한 문의도 정말 많았다. 그분들께 감사한 마음을 음악으로 꼭 보답하고 싶다"고 다짐했다.



음악제는 오는 22일 뮤직텐트에서 베토벤 '합창' 교향곡으로 그 포문을 연다. 이종진 지휘 아래 춘천시립교향악단이 연주에 나선다.