방탄소년단, 정국 제외 6人 '대학원 동문' 된다.."지민뷔 오는 9월 입학" [공식]

[OSEN=이승훈 기자] 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국) 멤버 중 정국을 제외한 6인이 대학원 동문이 된다.

7일 오후 빅히트엔터테인먼트는 OSEN에 "RM과 슈가, 제이홉은 지난해 3월 한양사이버대학교 대학원 광고 미디어 MBA에 입학해 재학 중이다. 지민과 뷔는 오는 9월 한양사이버대학교 대학원 광고 미디어 MBA에 입학 예정"이라고 밝혔다.

또한 방탄소년단 측은 "멤버들이 학업에 의지가 있어 선택한 것"이라면서 지민과 뷔가 다가오는 새학기 대학원에 진학하는 이유를 설명했다.

방탄소년단의 맏형 진은 지난 2017년 한양사이버대 대학원에 입학해 현재 재학 중이며, 막내 정국은 글로벌 사이버대학교 방송연예과 재학 중이다.

한편, 방탄소년단은 오는 15일 일본 네 번째 정규앨범 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~'를 발매한다.

