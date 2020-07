"네버랜드 위한 팬송"..(여자)아이들, 오늘(7일) 민기우기 자작곡 'i'M THE TREND' 발매

[OSEN=이승훈 기자] 그룹 (여자)아이들이 오늘(7일) 디지털 싱글 'i'M THE TREND'를 발표한다.

'i'M THE TREND'는 멤버 민니와 우기의 자작곡으로 지난 5일 개최된 (여자)아이들 첫 단독 콘서트 'I-LAND : WHO AM I'에서 최초 공개돼 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

흥겨운 리듬을 자랑하는 라틴음악 기반의 댄스 곡이며 (여자)아이들의 대표 곡인 'Oh my god', 'Blow Your Mind', 'LATATA', 'LION', 'Uh-Oh' 등을 포인트 가사로 활용해 (여자)아이들만의 당당함과 매력을 개성 있게 표현했다.

'i'M THE TREND'는 (여자)아이들이 발표하는 첫 팬송인 만큼 팬덤 네버랜드에게 특별한 선 물이 될 것으로 보이며 (여자)아이들만의 트렌디한 여름휴가를 담아낸 스페셜 클립 또한 함께 공개될 예정이어서 좋은 반응이 기대된다.

한편, (여자)아이들의 디지털 싱글 'i'M THE TREND'는 오늘(7일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.

