[OSEN=박판석 기자] 그룹 블랙핑크 지수가 매력적인 몸매를 자랑했다.

지수는 7일 오후 자신의 SNS에 사진을 게시했다.

사진 속 지수는 검은색과 흰색 줄무늬 원피스를 입고 포즈를 취하고 있다. 긴 머리를 귀엽게 스타일링 하며 섹시함에 귀여움을 더했다. 지수의 자신감 넘치는 표정 역시도 시선을 사로잡는다.

지수가 속한 블랙핑크는 지난달 26일 오후 6시 전 세계 음원사이트에 신곡 'How You Like That'을 발표했다. 'How You Like That'은 美 빌보드 이번주 핫100 차트에 33위로 첫 진입했다. 이어 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에서는 1위, 미국 디지털 송 차트에서는 2위를 차지하며 전세계적인 인기를 누리고 있다./pps2014@osen.co.kr