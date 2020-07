블랙핑크, 'How You Like That' 안무 영상 하루만에 2천만뷰 고속 돌파[공식]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 블랙핑크의 첫 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That' 인기 돌풍이 계속되고 있다.

7일 YG엔터테인먼트에 따르면 지난 6일 오전 9시 공개된 'How You Like That' 안무 영상은 24시간 만에 유튜브 조회수 1900만 회에 육박했다. 이어 이날 오전 11시경 2000만뷰를 돌파, 뮤직비디오가 아닌 안무 영상으로써는 매우 이례적으로 빠른 조회수 증가 속도를 나타내고 있다.

'How You Like That' 안무 영상은 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 영상 속 블랙핑크 멤버들은 핑크 배경의 스튜디오에서 블랙의상을 맞춰 입고 파워풀한 안무를 완벽히 소화해냈다. 멤버들은 강렬한 눈빛과 여유 넘치는 제스처로 블랙핑크만의 스웨그를 뽐내며 보는 이들의 눈길을 사로잡았다.

팬들은 관련 게시물에 "블랙 의상과 핑크 배경의 조합은 완벽하다", "안무 영상으로 보니 춤이 더 멋있다", "눈빛과 표정에 압도당하는 기분이다" 등의 호평을 쏟아냈다.

공식 뮤직비디오의 끝없는 상승세도 놀랍지만, 국내 그룹 단일 채널 최다인 4060만명의 구독자를 확보한 블랙핑크는 안무 영상까지 억대 뷰 행진을 펴고 있다.

블랙핑크의 총 19편 유튜브 억대뷰 영상 중 '뚜두뚜두' '붐바야', '휘파람', '마지막처럼', '불장난', 'Forever Young', 'SOLO'(제니 솔로곡), 'Don't Know What To Do', 'Kill This Love' 등 9편이 안무 영상이다.

'How You Like That'의 인기는 더욱 폭발적이다. 뮤직비디오는 공개 첫 날 8630만 뷰를 기록하며 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수'를 비롯해 총 5개 부문의 기네스 월드 레코드에 이름을 올렸다. 이후 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰를 돌파하며 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 세웠다.

'How You Like That'의 파급력은 유튜브뿐 아니라 글로벌 차트에서도 확인할 수 있다.

6일(현지시간) 미국 빌보드는 'How You Like That'이 이번주 핫100 차트에 33위로 첫 진입한다고 알렸다. 또한 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위, 미국 디지털 송 세일즈 차트 2위 소식도 전했다. 이 모두 K팝 걸그룹 최고 순위다.

블랙핑크는 앞선 3일 영국 오피셜 싱글 차트 20위로 첫 진입하며 K팝 걸그룹 단일곡 최초 순위를 자체 경신한데 이어 어제(6일) 발표된 영국 최대 라디오 차트 'BIG TOP 40' 11위에 이름을 올리며 대중적인 인기 실체를 확인했다.

'How You Like That'은 지난달 26일 발매돼 아이튠즈 전 세계 64개국 정상을 차지했다. 세계 최대 음원 스트리밍 사이트 스포티파이 글로벌차트 2위에 이름을 올리며 K팝 최고 순위를 기록했다.

또한 중국 최대 음원 사이트 QQ차트에서는 3관왕을 기록한데 이어 QQ 글로벌 뮤직비디오차트에서 1위를 12일째 굳건히 지키고 있다. 국내 주요 음원 차트 역시 마찬가지. 'How You Like That'은 멜론, 지니, 네이버, 벅스 등에서 일간 주간 차트 1위를 휩쓸며 '퍼펙트 올킬'을 달성했다.

