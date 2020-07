"훈훈한 자매" 제시카, 동생 크리스탈이 찍어준 사진 자랑…'도도+시크美' 폭발

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 가수 제시카가 여전한 미모를 뽐냈다.

제시카는 6일 인스타그램에 "by 수정"이라는 글과 한 장의 사진을 게재했다.

사진에는 까만 벽 앞에서 카리스마 있는 표정을 취하고 있는 제시카의 모습이 담겼다.

화려한 패턴의 카디건과 실크 소재 하의를 매치한 제시카는 특유의 시크하면서도 사랑스러운 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.

특히 제시카의 모습에 차정원은 "나도 잘 찍어볼게"라는 댓글로 친분을 드러내기도 했다.

한편, 제시카는 작년 10월 싱글 '콜 미 비포 유 슬립(Call Me Before You Sleep)'을 발매했다.

