임영웅 "대박이야" 임영웅X김호중 "Shape of My Life" 미승인 음원 공개 "어렵게 승인 받아"

Shpae of my Life 부르는 임영웅과 김호중/TV조선



TV조선 ‘뽕숭아학당’과 ‘사랑의 콜센타’에서 임영웅이 불렀던 ‘대박이야’와 임영웅, 김호중이 함께 부른 ‘Shape Of My Heart’ 음원이 전격 공개된다.



그동안 저작권 미승인으로 들을 수 없었던 ‘뽕숭아학당’ 3회에서 임영웅이 부른 대성의 ‘대박이야’와 ‘사랑의 콜센타’ 12회에 방송된 임영웅과 김호중이 부른 스팅의 ‘Shape Of My Life’를 오늘 7일 낮 12시부터 공식 음원으로 들을 수 있다.



관계자 측에 따르면 임영웅이 ‘뽕숭아학당’에서 부른 ‘대박이야’를 음원으로 발매하기 위해 약 4주 동안 YG엔터테인먼트와 꾸준한 협의를 통해 승인 요청을 받은 것으로 알려졌다.



지난 6월 18일 방송된 ‘사랑의 콜센타’ 12회에서 임영웅과 김호중이 함께 부른 ‘Shape Of My Life’ 역시 원작자인 스팅 매니지먼트에 음원을 보낸 후 약 2주간의 내부회의를 통해 어렵게 승인 결정을 받아 오늘 함께 발매된다.



이처럼 미공개 곡들이 음원으로 발매되기까지, 임영웅이 남다른 존재감을 발휘했다. 임영웅의 매력적인 보이스와 탄탄한 가창력이 곡의 완성도를 높여 YG엔터테인먼트와 스팅 매니지먼트사의 승인을 받아 오늘 7일 음원으로 발매하게 된 것이다.



색다른 매력을 보여준 두 무대는 앞서 발매된 앨범에 공개되지 않 아 많은 팬에게 아쉬움을 안긴 바 있다. 방송 직후 팬들의 뜨거운 반응을 얻었던 두 곡이 오늘 7일 정오에 공개된다는 소식이 전해지자 팬들의 관심을 집중시키고 있다.



한편, 임영웅과 김호중이 참여한 미공개 음원은 ‘뽕숭아학당’ PART3와 ‘사랑의 콜센타’ PART12에 추가되어 오늘 7일 낮 12시에 주요 음원사이트를 통해 전격 공개할 예정이다.