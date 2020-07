[윤희영의 News English] '김숙기 할머니 영전에 바칩니다'

미국 하와이주(州) 매컬리 모일릴리 도서관에는 3만권이 넘는 한국 서적이 비치돼 있다(be stacked). 미국 50주 주립 도서관을 통틀어 가장 많은 숫자다. 그 배경에는 김숙기(79) 할머니의 끈질긴 노력과 헌신(unremitting efforts and devotion)이 있었다. 원래는 200권도 채 안 되는 케케묵고 곰팡내 나는(be outdated and moldy) 책들만 있었다. 김 할머니는 오랜 암 투병 끝에 지난 5월 25일 돌아가셨다(pass away after a long struggle with cancer).



여섯 남매 중 셋째로 태어났다. 6·25전쟁 여파와 가난 때문에(owing to its after-effects and poverty) 배화여중을 중퇴했다(drop out). 하지만 역경을 무릅쓰고(despite adversity) 신문과 역사책을 읽어가며 독학을 계속했다(continue to self-educate herself).





식당을 운영하면서 먹고살 만해질 무렵, 하와이 여행을 갔다가 현지 교포였던 남편 문유진(85)씨를 만났다. 1981년 결혼하고, 1986년 장신구 가게를 차려 남편을 도우며 생업을 꾸려나갔다(make a living). 그러던 1996년 어느 날, 신문에서 하와이주의 예산 삭감(budget cutbacks)으로 한국어 서적 구입·관리비 2300달러 전액이 중단된다는 기사를 읽게 됐다.



담당 공무원을 찾아갔다. "한국인은 소수 인종(ethnic minority)인 데다, 책을 빌려가지도 않는다"고 퉁명스럽게 말했다(talk bluntly). "책이 없지 않으냐. 곰팡이 슨 것을 누가 빌려가겠느냐. 소수 인종이라면서 세금은 왜 걷어가는 거냐(collect taxes from us)"고 따졌다.



"한국어 도서 구입비로 써달라"며 2500달러를 내놓고, 도서관 자원봉사자로 일하기 시작했다. 이듬해엔 서울에서 700여 권을 구입해 실어날랐다. 교보문고를 설득해 할인 가격을 얻어내고, 대한항공으로부터는 무료로(at no charge) 배송해주겠다는 약속을 받아냈다(secure their commitment). 포항제철은 5만5000달러의 기부금을 제공하기로 했다. 하와이 공무원과 도서관 관계자들이 그녀에게 '불도그'라는 별명을 붙인(give her the nickname 'bulldog') 건 그 무렵부터였다.



그걸로 끝이 아니었다. 책 제목을 영어로 번역하고, 표식을 해서 분류·정리해 진열하거나 꽂아줄 직원이 없었다. 고심 끝에 자원봉사자들을 모집했다(recruit volunteers). DVD 등 다른 자료들도 비치하기 시작했다. 그렇게 해서 지금은 한국어 자료 대출 건수가 연간 7만여 건에 달한다.



김 할머니 부부는 오랜 기간 암과 투병해왔다. 문 할아버지는 대장암(colorectal cancer), 김 할머니는 2000년 갑상선암(thyroid cancer)·유방암(breast cancer)에 이어 2010년 폐암 말기(late-stage lung cancer) 선고를 받았었다.



죽음이 가까웠다고 예감했는지, 2017년 김 할머니 부부는 평생 모은 재산 100만달러를 한국 도서 구입비로 써달라며 도서관에 기부했다. 이 도서관의 일본·중국 서적은 지금도 각각 200여 권에 불과하다.