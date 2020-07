"불을 붙여" 청하, 뜨거운 태양 아래 정열의 댄스 'Play'(ft. 창모) [퇴근길 신곡]

[OSEN=지민경 기자] 가수 청하가 뜨거운 정열의 여름 노래와 함께 돌아왔다.

청하는 6일 오후 각종 음원사이트를 통해 선공개 싱글 #2 'PLAY(플레이)(feat.CHANGMO)'의 음원과 뮤직비디오를 공개했다.

지난 4월 첫 정규 앨범 선공개곡 'Stay Tonight(스테이 투나잇)'을 통해 새로운 음악 세계를 보여준 청하는 첫 정규앨범 발매에 앞서 3개월 만에 두 번째 선공개곡 'PLAY'를 발매하고 또 한 번 색다른 변신을 시도했다.

청하의 이번 신곡 'PLAY'는 레게톤의 다양한 요소를 섹션마다 배치한 라틴 팝으로, 이전 싱글 'Stay Tonight(스테이 투나잇)'이 표현했던 깊은 밤의 목소리에 이어, 낮과 밤의 경계가 흐릿해져 밤보다 더 아름답고 뜨거운 오후의 이야기를 담고 있다.

특히 이번 신곡에는 래퍼 창모가 피처링에 참여해 시너지를 발휘했다. 지난해 12월 창모가 발매한 'REMEDY(레미디)'에 청하가 피처링을 더해 강렬한 호흡을 자랑했던 두 사람은 이번 신곡에서도 새로운 내러티브를 선사하며 완벽한 합을 선보였다.

"아무도 몰래 너와 나 / We gonna play play play / 불을 붙여 Oh! / That’s my way way way / Do it for me / Uh that’s my bae / Play play play you on repeat! / 점점 더 아찔 해져가는 춤을 / 원해 더 your love / Don’t set me free / I’m ma play you on repeat" 등 한여름 태양의 고도처럼 강렬하고 과감한 단어들로 채운 가사와 어쿠스틱 기타 사운드, 신디사이저 사운드, 브라스 섹션 등 다양한 리듬의 향연은 듣는 이들의 귀를 단숨에 사로잡는다.

또한 함께 공개된 뮤직비디오에는 화려한 꽃들 속에 둘러 쌓인 청하의 모습부터 투우사로 변신해 정열적인 매력을 발산하는 청하의 모습이 담겨 있다. '퍼포먼스 퀸' 다운 청하의 카리스마 넘치는 퍼포먼스는 무대에 대한 기대감을 높인다.

한편 청하는 신곡 발매와 함께 본격적인 활동에 돌입하며 오는 19일 2020 청하 온라인 팬미팅 '청하나라의 별하랑'을 개최해 팬들과 만난다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 뮤직비디오 캡처