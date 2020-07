"오늘 밤 달아올라"..SF9의 여름 기록한 '여름 향기가 날 춤추게 해', 청량+섹시美 UP [퇴근길 신곡]

[OSEN=이승훈 기자] SF9(영빈, 인성, 재윤, 다원, 로운, 주호, 유태양, 휘영, 찬희)이 여름 향기와 함께 듣자마자 춤을 출 수밖에 없는 중독성 강한 댄스 멜로디로 대중들의 7월을 책임질 것을 약속했다.

SF9은 오늘(6일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 여덟 번째 미니앨범 '9loryUS'를 발매했다. 지난 1월 첫 번째 정규앨범 'FIRST COLLECTION' 이후 약 6개월 만이다.

SF9만의 반짝이는 여름을 표현하며 시원한 '서머송'으로 돌아온 SF9의 새 앨범 '9loryUS'는 아홉 명이 하나가 되어 맞이하는 뜨겁고 찬란한 순간을 그린 신보다. 또한 SF9은 청량감이 느껴지는 비주얼과 한층 더 물오른 미모로 9人 9色의 다채로움을 그려냈다.

'9loryUS' 타이틀곡은 '여름 향기가 날 춤추게 해(Summer Breeze)'로 자유로운 여름 무드를 담은 하우스 장르의 곡이다. 눈부신 여름날을 보내는 SF9의 청량美와 뜨거운 퍼포먼스가 조화롭게 어우러지며 무더위를 날려버릴 에너제틱한 무대가 기대되는 상황. 감미로우면서도 파워풀한 보컬과 어쿠스틱 기타, 트렌디한 신스 사운드의 환상적인 조화도 인상적이다.

특히 SF9은 "여름 향기 가득해 / 나를 춤추게 해 / 너를 닮은 햇살이 / 노래를 부르게 해 / 기분이 날아올라 / 너의 향기에 취해서 춤을 춰"라는 가사로 무더운 여름 속 '너'를 통해 더위를 극복할 수 있다는 메시지를 담았다. "여름 향기가 날 춤추게 해 / 이 기분에 취해 / 여름 향기가 날 춤추게 해 / 이 분위기를 맞춰"로 중독성 강한 라임을 완성하기도.

뿐만 아니라 SF9은 "사랑하기 좋은 날이야 / 내 스텝을 따라 걸어", "깊은 바다도 / 태양에 Shower / 같이 춤을 출래 / 널 보여줄래 / 보여줘 / 난 궁금해" 등의 가사를 통해 직설적이면서도 소년미 넘치는 매력을 극대화했다.

SF9은 음원 발매 전인 오늘(6일) 오전 0시 공식 유튜브 채널을 통해 '여름 향기가 날 춤추게 해(Summer Breeze)' 뮤직비디오를 선공개해 화제를 모으기도 했다. 금환일식에 의해 태양을 잃은 SF9의 세계가 멈추면서 시작된 '여름 향기가 날 춤추게 해' 뮤직비디오는 처음에는 서로를 의심했지만 이내 합동하면서 결국 사라진 해를 찾게 된다는 내용을 그려냈다. 여름의 청량함 속에 놓인 SF9이 춤추는 모습은 보는 이로 하여금 카타르시스를 느끼게 한다. '여름 향기가 날 춤추게 해(Summer Breeze)' 뮤직비디오 속의 세계관이 첫 번째 정규앨범 타이틀곡 '굿 가이(Good Guy)' 세계관과 이어져 새로운 재미를 더하기도.

이처럼 SF9은 아홉 멤버들의 여름을 기록한 '여름 향기가 날 춤추게 해(Summer Breeze)' 이외에도 포근한 여름밤의 노스탤지어를 느낄 수 있는 '별을 따라 (Into The Night)', SF9의 개성 있는 보컬 색깔을 극대화한 딥하우스 'OK Sign', 하우스 그루브 스타일의 댄스곡 '비켜(All Day All Night)', 주호가 작사작곡편곡에 참여한 '미친 것처럼(Go High)', 진심 어린 노래로 위로를 전하고자 하는 팝 발라드 'My Story, My Song' 등 여섯 곡을 수록하면서 '9loryUS'의 완성도를 높였다. 주호가 앨범 전곡 작사에 참여, 영빈과 재윤, 휘영, 찬희 또한 작사 작업에 참여하면서 SF9의 다채로운 음악색을 자랑했다.

무더운 7월, 무더위를 극복할 만한 시원한 음악으로 올 여름 음원 차트를 정조준한 SF9이 신곡 '여름 향기가 날 춤추게 해(Summer Breeze)'로는 어떤 호성적을 이끌며 케이팝 시장에 신선한 바람을 일으킬지 기대된다.

한편, SF9은 오늘(6일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 여덟 번째 미니앨범 '9loryUS'를 발매했다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] SF9 '여름 향기가 날 춤추게 해(Summer Breeze)' 뮤직비디오