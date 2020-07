[공식] 블랙핑크 'How You Like That' 7월 첫 주간차트 '퍼펙트 올킬'

[스포츠조선 조윤선 기자] 블랙핑크(BLACKPINK)가 'How You Like That'으로 국내 주요 음원 사이트 7월 첫 주간 차트 정상을 석권했다.

블랙핑크의 첫 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That'은 국내 최대 음원 사이트 멜론을 비롯해 네이버, 벅스, 지니 등이 6일 발표한 7월 첫째주 주간 차트 1위를 '올 킬' 했다.

또한 국내외 주요 유통사의 실시간 데이터를 종합 집계하는 한터차트의 주간 음원 랭킹 1위 역시 블랙핑크의 'How You Like That'이 차지한 것은 당연지사. 지난 5일 SBS '인기가요'에서 음악방송 첫 트로피를 거머쥔 블랙핑크의 '롱런 인기'가 기대된다.

블랙핑크의 'How You Like That'은 국내뿐 아닌 글로벌 음악 시장에서 더욱 두각을 나타내고 있다.

이 노래는 발매 직후 아이튠즈 전 세계 64개국 1위, 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱 50차트에서 2위에 오르며 K팝 최고 순위를 깼고, 지난 3일(현지시간) 발표된 영국 오피셜 싱글 차트에 20위로 첫 진입하며 K팝 걸그룹 단일 곡 최고 순위를 자체 경신했다.

유튜브에서는 눈으로 보고도 믿기 어려운 신기록을 수립하고 있다. 'How You Like That' 뮤직비디오는 첫날 8630만 뷰로 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 5개 부문을 기네스 월드 레코드에 올렸다. 이어 뮤직비디오 공개 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰를 돌파하며 억대 뷰 세계 최단 신기록을 연달아 갈아치웠다.

'How You Like That' 뮤직비디오는 공개 11일째인 현재 2억 3000만뷰에 육박하는 조회수로 꾸준히 상승세를 타고 있는 가운데 오늘(6일) 유튜브에 게재된 안무 영상은 공개 5시간 만에 400만뷰 이상을 기록하며 인기몰이 중이다.

