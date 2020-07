지코, 수록곡 '만화영화' MV 티저 공개..배우 박주현과 환상 호흡

[OSEN=지민경 기자] 프로듀서 겸 아티스트 지코(ZICO)가 수록곡 '만화영화(Cartoon)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

지코는 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 '랜덤박스(RANDOM BOX)'의 수록곡 '만화영화' 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며, 'Summer Hate'와는 색다른 매력을 선사했다.

공개된 영상 속 지코는 꾸밈없이 자연스러운 모습과 함께 아무도 없는 공간에서 편안한 모습이다. 넓은 도로, 세차장을 혼자 다니며 자유를 만끽하지만, 엉망이 된 마트에서는 의문의 여성이 도망가는 모습이 비춰지며 궁금증을 자극한다.

또한, 인적이 없는 도로에서 사슴과 함께 횡단보도를 건너는 지코의 모습과 'CARTOON' 조형물 뒤로 코끼리가 지나가는 등 마치 만화영화에서나 볼 법한 장면들이 펼쳐지며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 한껏 높였다.

특히, 영상에 등장한 의문의 여성 실루엣의 주인공은 배우 박주현이다. 드라마 '인간수업'을 통해 안정적인 연기력과 청순한 마스크로 괴물신인으로 떠오른 박주현이 여자 주인공을 맡아 지코와 열연을 펼쳤다.

신곡 '만화영화'는 누군가에게 반해 세상이 멈춘 것 같은 동화 같은 순간을 두고 '마치 만화영화 같다'고 이야기하는 곡으로, 캐치한 후렴구와 밝은 톤의 무드가 자꾸 듣고 싶게 하는 강한 중독성을 자랑한다.

지코와 박주현이 출연한 '만화영화(Cartoon)' 뮤직비디오는 원인 불명의 종말 이후 홀로 남겨진 지코와 또 다른 생존자 박주현의 이야기를 그렸다. 지코의 기발한 상상력이 뮤직비디오 곳곳에 담겨 색다른 재미를 선사한다.

지코의 청량하고 유쾌한 여름이야기를 담은 '랜덤박스'에는 타이틀곡 ‘Summer Hate'를 비롯해 수록곡 '만화영화' '웬수' 'No you can't' 'Roommate' 등이 담겼다.

타이틀곡 'Summer Hate'는 주요 음원차트 1위는 물론 최상위권을 휩쓸고 있는 데 이어 수록곡 '만화영화' 뮤직비디오를 추가 공개하며, 더욱 풍성하고 알찬 '랜덤박스'를 완성했다.

한편, 지코의 수록곡 '만화영화' 뮤직비디오는 오늘(6일) 오후 6시 첫 공개된다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] KOZ엔터테인먼트