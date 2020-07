[OSEN=지민경 기자] 가수 제시카가 고급스러운 매력을 뽐냈다.

제시카는 5일 자신의 인스타그램에 카메라 이모티콘과 함께 "by 수정"이라는 글과 근황이 담긴 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에 는 독특한 무늬의 가디건을 입은 제시카가 포즈를 취하고 있는 모습이 담겨 있다. 작은 얼굴과 어떤 헤어스타일도 소화하는 제시카의 미모가 눈길을 사로잡는다.

한편 제시카는 지난해 10월 'Call Me Before You Sleep'을 발매하며 꾸준한 활동을 펼치고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 제시카 인스타그램