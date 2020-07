블랙핑크 신곡, 영국 오피셜 20위…K팝 걸그룹 최고 순위

블랙핑크

그룹 '블랙핑크'의 신곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'이 영국 오피셜 싱글 차트에 20위로 첫 진입했다.



3일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 블랙핑크의 첫 정규앨범 선공개 타이틀 '하우 유 라이크 댓'은 영국 싱글 톱40(Official Singles Chart Top 40)에서 20위를 차지했다.



영국 오피셜 차트에서 자신들의 전작 '킬 디스 러브(Kill This Love)'를 넘어선 자체 최고 기록 경신이자, K팝 걸그룹 단일 싱글로는 역대 가장 높은 순위다.



오피셜 차트는 "이번 주 신규 진입곡 중 가장 높은 순위다. 블랙핑크는 영국 오피셜 싱글 차트 20위 안에 두 개 이상의 곡을 진입시킨 K팝 최초의 그룹이 됐다"고 전했다. 블랙핑크는 지난 6월 미국 팝스타 레이디 가가와의 협업곡 '사워 캔디'로 오피셜 싱글 차트 17위를 기록, 2주간 톱 40에 이름을 올리며 글로벌 음악 팬들의 기대감을 높였다.



영국 오피셜 차트는 미국의 빌보드와 더불어 세계 양대 음악 차트로 꼽힌다. 블랙핑크는 이 차트에서 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)'로 33위, 영국 팝스타 두아 리파(Dua Lipa)와 함께한 '키스 앤드 메이크 업(Kiss and Make Up)'으로 36위, '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'를 78위에 올려놓았다.



한편 '하우 유 라이크 댓'은 세계적인 신드롬을 불러 일으키고 있다. 국내외 차트는 물론, 유튜브 조회 수까지 연일 신기록을 갈아치우고 있다.



미국을 비롯한 64개국 아이튠즈 송차트 1위를 차지했을 뿐 아니라 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱 50 차트 2위에 등극하며 K팝 최고 기록을 썼다. 특히 뮤직비디오는 약 32시간 만에 1억 뷰, 7일 만에 2억 뷰 돌파라는 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 세웠다.