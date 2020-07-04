[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

▲국무조정실·국무총리비서실◇실장급<승진>▷정부업무평가실장 백일현◇과·팀장급<파견>▷국토교통부 김부선▷자치분권위원회 기획단 이태정◇과장급<전보>▷정부합동 부패예방추진단 총괄과장 차동민▷4·16세월호참사 피해자지원 및 희생자추모사업 지원단 피해지원과장 한상열▷정무협력행정관 최영민<파견>▷과학기술정보통신부 김태훈▷OECD 대한민국 정책센터 최영진▷가습기살균제사건과 4·16세월호참사 특별조사위원회 이종협
▲중소벤처기업부◇승진▷온라인경제추진단장 이준희◇전보▷비대면경제과장 김주화
▲근로복지공단◇1급 승진〈지사장〉▷울산 소진만▷김해 이기영▷진주 박재희▷대구서부 엄주헌▷용인 김임수▷부천 김인규▷안산 김만식〈행정부원장〉▷동해병원 한경자◇2급 승진〈팀장〉▷울산병원건립추진단 운영계획 조민정〈부장〉▷서울지역본부 송무1 김찬규▷서울서부지사 가입지원1 유정재▷의정부지사 가입지원 김은미▷강릉지사〃 홍창표▷부산지역본부 재활보상1 오영주▷창원지사 가입지원2 박성호▷부산업무상질병판정위원회 운영지원 양창훈▷용인지사 재활보상 이병학▷평택지사〃 김창렬▷고양지사 가입지원1 김수경▷성남지사 재활보상2 이승희▷전주지사〃 박광연▷제주지사 가입지원 김성수▷인재개발원 운영지원 홍삼영〈실장〉▷인천병원 진단검사의학 김진일〈재활공학연구소〉▷재활치료훈련연구팀 조현석◇1급 전보〈지사장〉▷서울서부 박운선▷수원 이금호▷전주 정연환▷목포 배선수▷여수 현애숙〈행정부원장〉▷인천병원 김광중▷안산〃 김영진▷창원〃 박창식▷대구〃 하종호▷순천〃 서영도▷태백〃 김우연◇2급 전보〈실장〉▷비서 이정한▷창원병원 진단검사의학 박석근〈부장〉▷기획조정본부 성과평가 정영준▷재활국 직업재활 장경식▷보험재정국 보험재정 신호균▷자격부과국 자격관리 김삼중▷복지연금국 일가정양립지원 윤재만▷산업재해보상보험심사위원회 심사지원 김순이▷고객홍보실 윤리경영 곽공순▷감사실 청렴 김정례▷서울지역본부 가입지원1 최석우▷〃산재의학센터 이미경▷서울강남지사 가입지원1 우태권▷〃서부〃 재활보상 배현철▷서울남부지사 재활보상1 이영옥▷〃2 이기봉▷춘천지사 가입지원 황병호▷원주〃재활보상 안병익▷부산지역본부 경영지원 송진용▷〃부정수급예방 박갑문▷〃송무 김경선▷〃복지사업 장보철▷〃산재의학센터 장정경▷부산북부지사 가입지원 오미옥▷울산지사〃 이은아▷양산지사〃 표명찬▷〃재활보상 박소영▷김해지사 가입지원 노성우▷〃재활보상 우정환▷대구지역본부 가입지원2 박미희▷〃송무 지찬호▷대구북부지사 가입지원 김혜경▷구미지사 재활보상 전우식▷경인지역본부 부정수급예방 박상운▷인천북부지사 가입지원1 박중철▷부천지사 〃2 이대근▷안양지사 〃1 박금선▷〃2 신경록▷〃재활보상1 윤진기▷〃2 변진숙▷안산지사 가입지원1 이용호▷〃2 김종은▷광주지역본부 가입지원2 김은순▷〃부정수급예방 나경숙▷전주지사 재활보상1 백민완▷군산〃재활보상 문병욱▷목포〃가입지원 강효숙▷유성〃재활보상 송영실▷인천병원 재활지원 권영태▷동해〃간호 김경애〈지사장〉▷경산 이상훈〈센터장〉▷콜센터 황용연
▲한국교직원공제회◇1급 승진〈부장〉▷홍보마케팅 박병철▷공제사업 김미경〈실장〉▷준법지원 염홍필 〈지역본부장〉▷서울강원 박준석▷동남 고부현◇1급 전보〈실장〉▷경영전략기획 곽재환<부장>▷회원복지 박인현▷보험사업 유종훈▷금융투자 박만수▷대체투자 방종구〈지역본부장〉▷경기인천 임익순◇2급 승진〈팀장〉▷문화복지 김용길▷경영지원 김달수▷IT운영2 황성오〈지부 사무국장〉▷대전 김홍구▷광주 엄태일◇2급 전보〈팀장〉▷회원사업전략 김홍진▷법인회원운영 김성윤▷고객지원 서근택▷계약관리 이상원▷지급심사 손원선▷IT기획 심광업▷IT운영1 정창규▷사업체지원 권덕환▷기금운용기획 김건주〈지부 사무국장〉▷경기북부 권진현▷부산 이성도▷대구 이승옥▷울산 손정일▷경북 김상진〈파견근무〉▷부산그린파워㈜ 김광태
▲한국전기안전공사◇1급〈처장〉▷검사점검 황등연▷경영지원 손명목▷기획혁신 김한상 〈지역본부장〉▷경남 임진수▷인천 최효진 ◇2급〈지역본부 지사장〉▷대구경북 경북동부 김선준▷경기 용인 이인수▷부산울산 울산 이영식〈지역본부장〉▷제주 조성국
▲JTBC미디어텍◇보임〈팀장〉▷송출2 차주경▷제작기술1 이영규▷매체운영 박송천
▲JTBC스튜디오◇보임▷제작본부장 함영훈▷3EP 김지연▷4EP 박상억▷5EP 김형철▷글로벌제작사업본부장 겸 스튜디오버드 공동대표 박준서
▲JTBC플러스◇보임▷총괄사장 겸 스포츠부문대표 겸 JTBC 글로벌콘텐츠총괄 홍성완
▲국무조정실·국무총리비서실◇실장급<승진>▷정부업무평가실장 백일현◇과·팀장급<파견>▷국토교통부 김부선▷자치분권위원회 기획단 이태정◇과장급<전보>▷정부합동 부패예방추진단 총괄과장 차동민▷4·16세월호참사 피해자지원 및 희생자추모사업 지원단 피해지원과장 한상열▷정무협력행정관 최영민<파견>▷과학기술정보통신부 김태훈▷OECD 대한민국 정책센터 최영진▷가습기살균제사건과 4·16세월호참사 특별조사위원회 이종협