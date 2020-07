"AOA 진실공방" 권민아, 지민 괴롭힘·극단적 선택 폭로→유경 등판ing [종합]

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 그룹 AOA를 탈퇴한 전 멤버들의 폭로가 이어지고 있는 가운데, 가해자로 지목된 멤버 지민과 소속사 측은 침묵을 유지하고 있다.

3일 권민아는 악성 댓글에 호소를 하며 AOA 탈퇴 이유에 대해 털어 놓기 시작했다. 그는 "솔직히 AOA탈퇴 정말 하기 싫었는데 날 싫어하는 사람 하나 때문에 10년을 괴롭힘 당하고 참다가 솔직히 끝에는 나도 눈 돌아가서 욕 한번이라도 하고 싶을 정도였다. 결국 AOA도 포기했다"고 말했다.

그러면서 "아빠 돌아가시고 대기실에서 한번 우니까 어떤 언니가 니 때문에 분위기 흐려진다고 울지 말라고 대기실 옷장으로 끌고 가길래 내가 너무 무섭다고 했다. 난 아직도 그 말 못 잊는다. 딴 괴롭힘? 딴 욕? 다 괜찮아. 상처지만 같은 차 타는 바람에 나중에는 신경안정제랑 수면제 먹고 그냥 나를 재워버렸다. 스케줄 제대로 해야하는데 내가 점점 망가지고 있다는 걸 느꼈다. 그 언니 때문에 자살시도까지 했다"고 덧붙였다.

또 권민아는 "그 언니가 최근에 아버지가 돌아가셔다. 마음이 너무 아프고 그 아픔 적어도 나는 아니까 장례식장 갔는데 날 보자마저 울면서 미안하다고 하더라. 허무하고 마음이 무너져 내렸다. 그냥 비워졌다. 원망도 사라지고 다 괜찮아졌는데 내가 너무 고장이 나있어서"라며 이미 회복될 수 없는 상처를 언급했다.

이에 팬들은 최근 부친상을 당한 지민이 해당 멤버가 아니냐고 추측했다.

이어 권민아는 "AOA 그 언니 이야기 왜 적었냐면"이라며 이야기를 이어갔다. " 췌장암 말기 선고 받고 죽음을 앞둔 아빠 때문에 눈물나고 힘들었지만 언니에게 혼나는게 더 싫어서 (중략)아빠 죽음도 지키지 못했다"고 이유를 설명했다. 또한 자신의 탈퇴 이유가 AOA의 멤버에게 있음을 명확히 했다.

또한 "들리는 말로는 언니는 특실 잡아주고 개인 스케줄도 취소했다는 말 들리던데 아니길 바란다. 프로답게 해. 울지마 알았지? 분위기 흐려진다며 나 때문에 왜 눈치 봐야하냐며 그랬잖아. 언니도 잘 이겨내 꼭. 난 아직도 그 기억 못지워. 언니가 했던 말들 행동들 사실 흐릿해도 전부 기억해. 남아있어. 그럴때마다 약 먹어가면서 견디고 있어. 그렇지만 아빠 때 일은 평생 갈 것 같다. 언니는 그냥 뱉은 말이지만 난 정말 상처였다"고 직접 메세지를 전했다.

권민아는 "마지막 5분 대화에서 언니에게 받은 상처 말 이야기할 때 언니가 '내가 그정도로 나쁜 년은 아니다'라고 말해서 다른 멤버가 '언니 진짜 그랬었다고' 용기내서 말해줬다"며 "언니 억에 난 매일 약 수십알 먹고 왼쪽 손목은 하도 그어서 신경이 나가서 따갑고 저리다. 그런데 엄마 보니까 살아야겠더라. 그래서 열심히 흉터 치료 받고 있다. 내가 AOA 나가기 전에 우리끼리 술마시면서 이야기했는데 다 모른대. 나를 싫어했던 이유가 뭐야?"라고 반문했다.

권민아의 폭로가 거듭되자, 가해자로 지목된 지민은 자신의 인스타그램 스토리에 "소설"이라는 짧은 글을 게재했다가 삭제했다. 그러자 권민아는 다시 글을 올렸다. 특히 극단적인 선택을 했던 손목 사진을 게재하며 "나 1000000000000개 중에 1개 이야기했어. 소설이라고 해봐 언니 천벌 받아"라고 화를 내며 "증인이 있고 증거가 있어 미안하지만, 양쪽 말 들을 게 없어 내가 잘못한 게 없거든"이라고 단호하게 말했다.

또 극단적인 시도를 한 날을 회상하며 "언니 '썰'은 풀어 말어? 너무 많아서 적기 귀찮아. 그런데 '소설'이라는 말은 언니 양심이 있으면… 왜 지워 언니"라며 "원래 욕한 사람은 잘 기억 못 한다더라. 내 기억도 제발 좀 지워줘 언니 제발. 하긴 언닌 내 손목 보고도 죄책감 못 느낄걸? 내 얼굴 보고 욕하지 싶다 아마도"라고 적었다.

이어 "난 그냥 내가 언니 때문에 망가진 게 너무 억울하고 아파 힘들어 내가 바라는 건 내 앞에 와서 잘못 인정하고 진심 어린 사과 한마디면 그거면 될 것 같아 나 괴롭힌 언닌 너무 잘 지내고 있잖아. 난 매일이 눈 뜨는게 고통인데 말이야. 그런데 집은 먹여 살려야해서 말이지 인정 좀 하고 사과 좀 해주라 나도 마음에 응어리진 것 좀 풀자 응?"이라고 덧붙였다.

권민아의 폭로에 AOA 밴드 콘셉트 유닛 AOA 블랙 멤버 유경도 의미심장한 말을 남겼다. 그는 "솔직히 그때의 나는 모두가 다 똑같아 보였는데 말이죠"라며 "I can't forget the eyes of the bystanders (나는 방관자들의 눈빛을 잊을 수 없다)"는 글을 게재했다. 이어 함께 공개한 사진에는 '나는 아침에 일어나면, 가장 먼저 오늘 하루를 포기합니다'라는 글이 담겼다.

또 유경은 노래 'Leave It All Behind' 가사 일부 "I wanna kill the pain I feel inside. But I won't quit for the people I love. So I'll say I'm fine until the day I fucking see the light(나의 마음속 고통을 지우고 싶어. 하지만 난 내가 사랑하는 사람들을 위해 포기하지 않을 거야. 그러니까 내가 빛을 보는 날까지 괜찮을 거라고 말할래)"를 게재하며 "어제 들었던 노래의 가사처럼 다시 모두 이겨내야겠어요"라고 덧붙였다.

한편 권민아의 이 같은 폭로에 AOA 소속사 FNC엔터테인먼트는 아직까지 어떤 입장도 내놓지 않고 있다.

