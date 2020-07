'격투 선수에 인기몰이' 하데스, 머슬핏 라인 출시

[OSEN=우충원 기자] 짐웨어 브랜드 하덱스가 첫 시리즈로 어센틱 머슬핏 라인을 지난달 출시했다.

HADEX 하덱스는 High ability dexterity의 약자로 민첩성과 운동능력을 높여준다는 뜻을 가지고있다고 밝혔다.

“We are never an accident”라는 슬로건을 가진 하덱스는 연구를 바탕으로 이뤄진 운동복이다. 이미 격투기 선수들에게 인기를 얻고 있다.

머슬핏 티셔츠는 3가지 컬러, 5가지 디자인으로 출시됐다.

이번에 출시된 티셔츠는 기존 운동복의 틀을 벗어나 땀배출, 신축성, 디자인을 개선하고 운동시 신체에 불편함을 주는 부분들을 개선하며 다양한 체형의 구매자들이 입었을 때 완벽한 라인을 맞춰줄 수 있는 베이직한 형태의 디자인으로 제작됐다.

관계자는 "물 과 습기에 강한 모달 소재가 들어가 세탁 후에도 변형이 없으며 오래입을 수 있고 정전기가 적고 부드러운 촉감으로 착용감이 좋다”고 “팔 부분이 부각돼 보이며 인체공학적 패턴으로 체형에 관계없이 몸이 좋아보이는 효과를 줄수 있다”고 전했다. / 10bird@osen.co.kr

[사진] 하덱스 제공.