美그래미 "슈퍼스타 블랙핑크, 최고의 K팝 현상..세계기록 여러번 갈아치워"..'HYLT' 2억뷰 코앞[종합]

[OSEN=김은애 기자] 블랙핑크가 'How You Like That'으로 각종 신기록과 차트를 휩쓸고 있는 가운데 미국 그래미 어워드도 집중조명했다.

미국 그래미 어워드 측은 2일(현지시간) "블랙핑크가 신곡 'How You Like That' 뮤직비디오로 여러 기록을 깼다"라는 장문의 글을 게재했다.

이어 "지난 6월 26일 K팝 여왕들의 뮤직비디오는 발표날 8630만 뷰를 기록했다. K팝 슈퍼스타 블랙핑크가 'How You Like That'의 맹렬한 새 뮤직비디오로 기네스 세계기록과 유튜브 기록을 여러 번 갈아치웠다"라고 밝혔다.

특히 미국 그래미 어워드 측은 블랙핑크에 대해 "최신, 최고의 K팝 현상"이라고 치켜세웠다.

지난 1일 기네스에 따르면, 블랙핑크의 'How You Like That' 뮤직비디오는 첫날 8630만 뷰로 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 세계 신기록을 세웠다.

이와 더불어 '공개 24시간 내 유튜브 뮤직비디오 최다 조회수', '공개 24시간 내 K팝 그룹 뮤직비디오 최다 조회수'까지 공식 기록으로 올라갔다. 'How You Like That' 공개와 함께 유튜브 프리미어(YouTube Premiere) 최다 접속자 166만명을 달성함으로써 '유튜브 프리미어 동영상 중 최다 접속자 수'와 '유튜브 프리미어 뮤직비디오 중 최다 접속자 수’라는 2개의 기네스 타이틀도 추가했다.

그러면서 그래미 어워드 측은 "이들 3개 부문의 이전 기록 보유자는 방탄소년단과 할시가 2019년 4월 콜라보 'Boy With Luv'로, 첫 24시간 동안 7,460만 뷰를 기록했다. 블랙핑크는 K팝 보이그룹이 1위를 차지하기 전, 2019년 4월 'Kill This Love' 뮤직비디오로 이 기록을 보유했던 바다. 이는 24시간 동안 5670만 뷰를 기록했다"라고 설명했다.





또한 그래미 어워드 측은 "이 글을 쓰고 있는 시점에는 공개 6일만에 유튜브 조회수 1억9340만뷰를 기록했다"라며 "현재 블랙핑크가 보유하고 있는 다른 기네스 세계기록은 스포티파이의 여성 그룹과 유튜브의 구독자가 가장 많은 음악 그룹이다"라고 덧붙였다. 실제로 블랙핑크는 3일 오전 10시 기준 1억9563만뷰를 기록하며 2억뷰를 목전에 앞두고 있다. 유튜브 채널 구독자수도 4010만명을 돌파했다.

이처럼 블랙핑크는 'How You Like That’으로도 최초, 최고, 최단기록들을 깨부시며 글로벌 음악시장에서 승승장구 중이다. 국내에선 8일째 주요 음원차트 1위를 지키고 있으며, 세계 유력 음악 차트에서도 두각을 나타내고 있다. 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50 차트 2위, 미국을 포함한 아이튠즈 64개국 1위를 기록한 것은 물론, 빌보드 차트 성적도 높을 것으로 전망되어 많은 관계자들의 이목이 쏠리고 있다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트