블랙핑크 지수, 비주얼도 기네스북 등재급이야~ [★SHOT!]

[OSEN=김수형 기자] 블랙핑크 멤버 지수가 독보적인 미모로 컴백 근황을 전했다.

2일인 오늘 블랭핑크 멤버 지수가 개인 SNS를 통해서 "색이 너무 맘에 들었던 메이크업"이란 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 지수는 다양한 포즈를 취하며 카메라를 응시하고 있으며 독보적인 아름다움으로 팬들의 이목을 사로 잡았다. 특히나 살구 핑크빛이 찰떡으로 어울리는 지수의 미모가 눈길을 끈다.

한편, 지수가 속한 걸그룹 블랙핑크는 지난 1일 신곡 'How You Like That' 뮤직비디오는 첫날 8630만 뷰로 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 세계 신기록을 세웠다.

블랙핑크는 'How You Like That'으로 K팝 그룹 최고·최초 기록을 이어 가고 있다. 'How You Like That’은 지난 26일 디지털 싱글로 발매되자마자 국내 주요 음원차트 1위는 물론 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50 차트 2위, 미국을 포함한 아이튠즈 64개국 1위를 기록하며 글로벌 파급력을 보여줬다.

