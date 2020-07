볼턴 회고록 출간 첫주 80만부 판매...볼턴이 받은 先인세만 200만달러

최근 발간한 존 볼턴 미국 전 백악관 국가안보보좌관의 회고록 ‘그 일이 일어났던 방’이 출간 일주일 만에 80만부 가까이 팔렸다. CNN은 “극히 이례적인 일”이라고 평했다.



1일(현지 시각) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 볼턴 회고록을 출간한 미 대형 출판사 ‘사이먼 앤드 슈스터’는 이날 “볼턴 회고록이 발간 첫주 만에 78만부 이상 팔렸다”고 밝혔다. 볼턴 회고록은 지난달 23일 발간됐다. 출판사에 따르면 11쇄 인쇄 주문이 들어갔고 곧 100만부 판매를 앞두고 있다.







존 볼턴 미국 전 백악관 국가안보보좌관 회고록 '그 일이 일어났던 방'. /AFP 연합뉴스





◇포브스 “볼턴 이미 선(先)인세로 200만달러 챙기며 막대한 수익”



볼턴 회고록은 트럼프 행정부의 외교 난맥상을 집약한 저서로 평가되고 있다. 특히 도널드 트럼프 미 대통령과 김정은 북한 국무위원장, 문재인 대통령 간의 외교 비화 등이 담겨 있어 국내에서도 큰 관심을 불러일으켰다.



이날 출판사 측은 성명에서 “대중은 미 대선이 치러지는 올해 볼턴의 이야기에 매료됐다”며 “우린 그 궁금증이 지속되길 기대한다”고 밝혔다. 볼턴 회고록은 출간 일주일 내내 아마존 베스트셀러 1위를 차지했고, 이날 오전까지도 아마존 베스트셀러 4위를 차지했다.







백악관 국가안보보좌관 시절 트럼프 대통령을 응시하는 존 볼턴(오른쪽). /AFP 연합뉴스





앞서 볼턴 회고록은 출간 전까지 우여곡절을 겪었다. 지난달 미 법무부는 회고록 출간 금지 명령을 미 워싱턴 DC 연방지방법원에 요청했다. 법원은 회고록 PDF판이 출간 전 각국 인터넷상에서 나돈 점 등을 거론하며 회고록 몰수 명령을 내리진 않았으나, 회고록에 공개된 기밀이 국가 안보를 위협할 수 있다고 지적하며 회고록 출간 수익 몰수와 형사처벌을 경고하기도 했다.



이런 우려에도 볼턴은 이미 선(先)인세로 200만달러(24억원)를 받으며 막대한 수익을 챙겼다고 미국 경제 전문지 포브스는 전했다. CNN은 “공개된 일주일치 회고록 매출은 볼턴의 막대한 선인세를 정당화한다”고 전했다.



◇WSJ “트럼프 회고록·폭로서 출간 첫주 수십만부 팔아치우며 인기”



한편 WSJ에 따르면 트럼프 대통령 관련 회고록이나 폭로서 등은 큰 인기를 끌고 있다. ‘워터게이트 사건’을 특종 보도한 언론인 밥 우드워드가 트럼프 행정부의 내막을 파헤친 저서 ‘공포: 백악관 안의 트럼프(Fear: Trump in the White House)’는 2018년 출간 첫주 75만부 이상이 팔렸다. 같은 해 러시아 스캔들’ 수사로 도널드 트럼프 미국 대통령과 대립하다 해임된 제임스 코미 미국 연방수사국(FBI) 전 국장의 회고록 ‘더 높은 충성(A Higher Loyalty)’은 출간 첫주 만에 60만부 이상이 나갔다.



2018년 도널드 트럼프 미 행정부의 초기 난맥상을 폭로해 화제를 모았던 ‘화염과 분노(Fire and Fury)’는 출간 첫주 100만부를 팔아치웠다.