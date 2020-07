WHO “6월 코로나 확진자, 전체 확진자의 60%"

전체 누적확진자 1030만명 중 60% 6월에 발생

WHO사무총장 "지난주 매일 16만건 이상 새로 보고돼"



신화 연합뉴스

전세계에서 지난 6월 한 달간 보고된 코로나 감염증 신규 확진자가 전체 누적 확진자의 60%를 차지하는 것으로 나타났다. 코로나 확산세가 둔화되기는커녕, 최근 급증하고 있다는 게 수치로 확인된 것이다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 1일(현지 시각) 스위스 제네바에서 브리핑을 갖고 “지난주 내내 매일 하루 16만명씩 코로나 신규 확진자가 발생했다”며 “전체 감염 사례의 60%가 최근 한 달 새 발생한 것”이라고 밝혔다.



WHO 집계에 따르면 이날까지 전세계에서 1030만명 이상이 코로나 감염증 확진 판정을 받았다. 6월동안 약 600만명이 새로 코로나바이러스에 감염된 것으로 집계된 것이다. 현재까지 코로나로 인해 사망한 사람의 수는 50만6000명에 달했다.



테워드로스 총장은 “이 팬데믹(세계적 대유행)을 빠져나오는 가장 좋은 방법은 포괄적 접근을 취하는 것”이라고 말했다. 그는 코로나 진단검사를 강화하고, 감염자를 격리시키며, 감염자의 접촉 경로를 추적하는 것을 강조했다. 또한 방역담당자들에게 적절한 보호장구를 지급하고 그들을 훈련하는 일, 감염병 안전수칙 등과 관련해 지역사회를 교육하는 일을 강조했다.



테워드로스 총장은 일부 국가들이 봉쇄 완화를 함에 따라 코로나 재확산이 예상된다고 했다. 그는 그러면서도 “팬데믹으로 얻은 교훈 중 하나는 어떤 상황이 되더라도 그 상황을 되돌리기에는 너무 늦지 않았다는 것”이라고 강조했다.



한편, 마이크 라이언 WHO 긴급대응팀장은 미국이 코로나 길리어드사의 감염증 치료제 후보약물인 램데시비르의 3개월치 생산분(50만개)을 미국이 사들인다는 보도에 대해 “정확한 파악을 위해 노력 중”이라고 했다. 그는 “세계 많은 사람들이 코로나로 인해 고통을 겪고 있다”며 “우리는 모든 이들이 필요한 약품 등에 접근할 수 있기를 바란다”고 말했다.



라이언 팀장은 또 코로나바이러스의 기원을 조사하기 위해 WHO 본부에서 전문가 2명을 중국에 파견하는 방안을 추진한다고 전했다. WHO는 다음 주 중 조사팀을 중국에 파견할 계획이다.