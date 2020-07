문정인 "볼턴=나쁜 사람, 아베=추한 사람, 트럼프=괜찮은 사람"

"볼턴, 하노이 정상회담 깨뜨리려 엄청 노력" 주장



문정인 대통령 통일외교안보특별보좌관이 2일 베트남 하노이에서 열린 제2차 미북정상회담의 결렬을 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 책임으로 돌리며 “가장 나쁜 사람은 볼턴, 추한 사람은 아베, 괜찮은 사람은 트럼프”라고 했다. 또 미국 백악관의 의사결정 과정을 “봉숭아 학당” “난장판”이라고 비난했다.



문정인 대통령 통일외교안보특별보좌관이 2일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 한반도평화포럼 긴급 간담회에서 발언하고 있다. /연합뉴스

문 특보는 이날 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 한반도평화포럼 긴급 간담회에서 볼턴 전 보좌관 회고록의 내용을 들어 “대부분의 우리 언론이나 야당 정치인들은 볼턴의 기록(회고록)에 의해 현 정부를 비판하는데, 우리 국익 측면에서 다시 평가하면 ‘가장 나쁜 사람(The Bad)’은 볼턴, ‘추한 사람(The Ugly)’은 아베(일본 총리), ‘그 정도면 괜찮은 사람(The Reasonably Good)’은 트럼프”라고 주장했다.



스티브 비건 미국 국무부 부장관 겸 대북특별대표에 대해선 ‘아주 좋은 사람’이라고 했다. 영화 ‘석양의 무법자’의 원제 ‘좋은 놈, 나쁜 놈, 추한 놈(The Good, the Bad and the Ugly)’과 한국 영화 ‘좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈’ 제목을 패러디한 것이다.



볼턴 전 보좌관을 ‘가장 나쁜 사람’이라고 한 것과 관련해 문 특보는 “볼턴 회고록을 보면 우리는 하노이 정상회담을 성공시켜야 하니 엄청 노력했는데 볼턴은 그걸 깨려고 엄청 노력했다”고 했다. 또 “(하노이 회담의) 옵션(선택지)은 ‘빅딜’ ‘스몰딜’ ‘노딜’이었는데 볼턴은 ‘노딜 워크아웃(회담장 박차고 나가기)’, 즉 결렬되길 원한 것”이라며 볼턴 전 보좌관이 트럼프 대통령에게 1986년 미하일 고르바초프 소련공산당 서기장과 도널드 레이건 미국 대통령의 회담 당시 레이건 대통령이 회담장을 박차고 나가는 모습을 계속 보여줬다고 주장했다.



아베 신조 일본 총리에 대해선 “볼턴의 가장 큰 우군이 아베였다”며 “정의용(청와대 국가안보실장)이 볼턴을 만나면 그 다음에 야치(야치 쇼타로 전 일본 국가안보국장)가 가서 뒤집고, 우리 대통령이 (트럼프 대통령에게) 전화하면 아베가 전화해서 흔들고, (문재인) 대통령이 (트럼프 대통령을) 만나면 아베가 워싱턴 찾아가서 (트럼프 대통령을) 만났다”고 했다.



문 특보는 또 “백악관의 결정 사항을 보면 완전 ‘봉숭아 학당’이다. 어떻게 세계 대형 제국이 정치를 이런 식으로 하느냐”고 비난했다. 문 특보는 “(트럼프) 대통령은 국내 변수에 민감하고 자기 리더십 때문에 결정을 내리고, 관료들은 안정적 관리를 하려 하고 그러는데 볼턴 같은 사람들은 자기 권한으로 이걸 뒤엎으려 하고, 그런 싸움이 (벌어지다보니) 난장판도 이런 난장판이 없다”고 했다. 문 특보는 “미국의 정책 결정은 이런 식으로 혼란스럽고 예측 불가능하다”며 “우리가 미국을 믿을 수 있을까 하는 생각이 강하게 든다”고 했다.



반면 문재인 정부의 ‘한반도 중재자’ 외교에 대해서는 “우리 시각으로 보면 우리 대통령이 참 잘했다. 정말 엄청 대단한 것”이라며 “난공불락 같은 백악관에 치고들어가서 그렇게 (결과를) 만들어내고, 볼턴이 수문장 역할을 하는데도 그 수문장을 뚫고 우리 정의용(청와대 국가안보실장)이 얼마나 노력해서 판을 바꾸었느냐”고 했다.



문 특보는 전날 한국언론진흥재단 주최 포럼에서는 북한의 개성 남북공동연락사무소 폭파에 대해 “사실상 정치적 행위인 것은 맞지만 엄격한 의미에서 군사적 도발은 아니다”라고 주장했었다. 그러나 남북공동연락사무소 설립과 운영에는 국민들이 낸 세금 338억2100만원이 들어갔고, 다른 나라 자산을 파괴하는 행위는 그 나라에 대한 적대 행위로 간주된다.