'최민환♥' 율희, 아이 셋 맘의 화려한 일탈..아이돌 출신의 섹시 댄스! [★SHOT!]

[OSEN=심언경 기자] 그룹 라붐 출신 율희가 오랜만에 본업으로 복귀했다.

율희는 1일 자신의 인스타그램에 "오늘의 '율희의 집'. 이번엔 많은 분들이 요청해주셨던 안무영상이에요. 흐흐. 잠시 후 11시에 업로드됩니다"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진은 율희가 이날 자신의 유튜브 채널 '율희의 집'에 게재한 Camila Cabello의 'MY OH MY' 안무 영상의 섬네일이다. 율희는 카메라를 향해 강렬한 눈빛을 내뿜으며, 치명적인 섹시미를 자랑 중이다. 세 아이의 엄마라고는 믿기지 않는 비주얼은 시선을 강탈하기에 충분하다.

율희는 안무 영상에서 여전한 댄스 실력을 마음껏 뽐냈다. 율희는 아이돌 출신답게 고난도 안무를 안정적으로 소화하며 압도적인 분위기를 발산했다.

율희는 지난 2017년 그룹 FT아일랜드 최민환과 열애를 인정했다. 이후 2018년 결혼한 두 사람은 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

/notglasses@osen.co.kr

[사진] 율희 인스타그램, 유튜브 채널 '율희의 집'