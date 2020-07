베리베리, 완벽 칼군무+파워보컬..업그레이드된 다크 카리스마 'Thunder' [퇴근길 신곡]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 베리베리가 더욱 강렬해진 칼군무로 올 여름 가요계에 돌풍을 예고했다.

베리베리는 1일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니 4집 ‘FACE YOU’ 전곡 음원과 타이틀곡 ‘Thunder (썬더)‘ 뮤직비디오를 공개했다.

최근 종영한 Mnet '로드 투 킹덤'에 출연해 청량부터 강렬 카리스마까지 매회 다채로운 퍼포먼스로 팬심을 사로잡았던 베리베리는 이 기세를 이어 6개월만에 새 미니앨범 ‘FACE YOU’로 돌아왔다.

베리베리의 이번 앨범 ‘FACE YOU’는 베리베리가 올 한 해 대중과 함께 그려갈 새로운 희망의 스토리 인 ‘FACE it (페이스 잇)’의 두 번째 에피소드로, '너와 나의 연결, 연결을 통한 치유’라는 메시지를 담았다. 타이틀곡 ‘Thunder (썬더)’를 포함해 ‘Connect’, ‘SKYDIVE’, ‘로드 투 킹덤’ 파이널 경연곡인 ‘Beautiful-x’, 프리 데뷔 시절 처음으로 공개되었던 자작곡 ’사생활’ 등이 수록됐다.

타이틀곡 'Thunder'는 강렬한 신스가 중심이 되는 댄스곡으로, 불현듯 밀려오는 불안에 너와 내가 만나 용기 있게 맞서 극복하고 하나로 연결되는 과정을 표현했다. 앞서 'Lay back'으로 청량함을 벗고 강렬함을 선보였던 베리베리는 이번 신곡 'Thunder'로 한층 성장하고 짙어진 매력을 뽐내며 변신을 이어간다.

"We like a Thunder / 무너뜨려 deep inside (ah oh) / 아찔하게 물들여 / Up and high / 강렬하게 이끌린 / Up and high / 멈출 줄을 몰라 / Can’t stop 눈이 멀 것 같아 난 / 달라지는 네 눈빛 / 쉴 새 없이 달려 온통 집어삼켜 / 좀 더 자유롭게 feelin’ it, Ay"

함께 공개된 뮤직비디오에는 사라진 강민을 찾는 멤버들의 모습이 담겨있다. 한 편의 영화 같은 스토리와 베리베리 특유의 칼군무가 깊은 인상을 남긴다.

이처럼 '로드 투 킹덤'을 통해 무서운 신인의 발전 가능성을 입증한 베리베리가 더욱 업그레이드 된 칼군무와 음악으로 어떤 성장을 보여줄지 기대가 모아진다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 뮤직비디오 캡처