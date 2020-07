블랙핑크 로제, 명품 글로벌 앰버서더로 홍콩 번화가 장식 '이례적'..홈페이지 메인까지[종합]

[OSEN=김은애 기자] 블랙핑크 로제가 세계적인 럭셔리 브랜드의 글로벌 앰버서더로 폭발적인 관심을 받고 있다.

최근 홍콩 최대 번화가에 위치한 센트럴 빌딩에는 블랙핑크 로제의 모습이 담긴 생로랑 화보 캠페인이 벽면을 가득 메웠다.

생로랑이 가수를 내세운 브랜드 캠페인을 대형 빌딩에 프로모션하는 것은 상당히 이례적인 일이다. 이에 관련 사진들은 SNS 및 온라인 커뮤니티에서 뜨거운 화제를 모으고 있는 상황.

화보 속 로제는 당당하면서도 고혹적인 매력을 뽐내 더욱 시선을 사로잡는다. 로제만의 기품있는 분위기가 단연 돋보인다.

여기에 로제는 해당 브랜드의 홈페이지 메인도 장식하고 있다. 럭셔리 브랜드에서 로제를 전면에 내세운 셈이다.

이처럼 생로랑은 그 누구보다 로제에게 각별한 애정을 쏟고 있는 것으로 패션계에 정평이 나있다. 이 브랜드의 수석 디자이너 안토니 바카렐로(Anthony Vaccarello)는 지난달 26일 블랙핑크의 'How You Like That' 발표에 맞춰 대형 꽃다발과 축하선물을 보내기도 했던 바다.

또한 로제를 비롯해 제니(샤넬), 리사(셀린느), 지수(디올) 역시 각각 럭셔리 브랜드의 앰버서더, 뮤즈로 활약하며 패션계의 주목을 받고 있다. 이번 'How You Like That' 발매 기념 기자간담회에서도 네 사람은 각자 다른 럭셔리 브랜드의 의상을 입어 눈길을 끌었다.

한편 'How You Like That'으로 컴백한 블랙핑크는 국내 주요 음원차트 1위는 물론 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50 차트 2위, 미국을 비롯한 아이튠즈 64개국 1위, 32시간만에 뮤직비디오 1억뷰를 돌파하는 세계 최단 신기록을 세우며 막강한 글로벌 파급력을 증명하고 있다.

