'더쇼' 1위 후보, 아이즈원vs엔플라잉vs골든차일드..6월 마지막주 트로피는?

[OSEN=이승훈 기자] SBS MTV '더쇼'가 1위 후보를 공개했다.

30일 오후 방송된 SBS MTV '더쇼'는 1위 후보에 오른 세 팀의 케이팝 스타들을 공개했다. 아이즈원과 엔플라잉, 골든차일드가 그 주인공.

아이즈원은 지난 15일 발매한 세 번째 미니앨범 'Oneiric Diary(幻想日記)' 타이틀곡 '환상동화', 엔플라잉은 지난 10일 일곱 번째 미니앨범 'So, 通 (소통)'의 '아 진짜요.(Oh really.)', 골든차일드는 네 번째 미니앨범 'Take A Leap' 타이틀곡 'ONE(Lucid Dream)'으로 '더쇼' 1위 후보에 올랐다.

한편, 이날 SBS MTV '더쇼'에는 3YE(써드아이), 골든차일드, 신인선, W24(더블유투웬티포), A WEEK(어위크), 나다(NADA), E'LAST, D1CE, 보이스퍼, CRAVITY(크래비티), A.C.E(에이스), 네이처(NATURE), 다이아, 위키미키(Weki Meki), IZ*ONE(아이즈원), N.Flying(엔플라잉)이 출연한다.

[사진] SBS MTV '더쇼' 방송화면 캡처