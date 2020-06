방탄소년단 RM, 전시회 관람 일상 공유…듬직한 어깨X훈남 미모

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 방탄소년단 RM의 일상이 공개됐다.

30일 방탄소년단의 트위터에는 "요즘"이라는 짧은 글과 함께 멤버 RM의 근황이 공개됐다.

공개한 사진에는 멤버 RM의 일상이 담겼다. 한 미술 작품을 감상하는 RM은 듬직하고 넓은 어깨를 자랑한다.

또 반바지와 모자를 입은 채 난간에 걸쳐 앉은 RM은 편안한 모습이다.

한편 방탄소년단은 오는 7월 15일 일본 정규 4집 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~' 발매를 앞두고 있다.

