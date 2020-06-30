[인사] 교육부 외

입력 2020.06.30 04:15
▲교육부◇서기관 전보▷강원대 김성원▷경상대 박봉현▷서울과기대 이현옥▷순천대 조홍선▷전북대 이정섭▷청주교대 총무처장 김수정▷충남대 장석환▷한국교원대 정상은▷한국방송통신대 김지용▷부산대 김재홍▷전남대 김성덕▷충남대 강복모
▲해양수산부◇국장급▷부산지방해양안전심판원장 유병연◇과장급 전보▷항만개발과장 이상호▷국립해양조사원 수로측량과장 조창선▷〃 국가해양위성센터장 임관창▷부산지방해양수산청 항로표지과장 이병곤▷울산지방해양수산청장 박용한▷부산지방해양안전심판원 심판관 김동희▷목포〃 박철▷국립해양측위정보원장 이종철
▲감사원◇고위감사공무원 승진▷공공감사운영단장 홍성재◇과장 신규 보임▷심의실 감사품질지원관 조성익▷감사교육원 교육지원과장 손상호◇과장 전보▷재정·경제감사국 제2과장 이성훈▷국토·해양감사국 제1과장 김태경▷〃 제3과장 전형철▷〃 제4과장 권은정▷시설안전감사단 제1과장 오준석▷사회·복지감사국 제3과장 우동호▷지방행정감사1국 제2과장 임상혁▷지방행정감사2국 대구사무소장 김건유▷특별조사국 제3과장 권오복▷감사청구조사국 제2과장 이상혁▷〃 제5과장 박성대▷공공감사운영단 공공감사정책과장 강승원▷기획조정실 혁신전략담당관 최일동▷〃 국제협력담당관 조윤정▷심의실 감사품질지원관 임경훈▷운영지원과장 최익성▷감사교육원 교육운영1과장 임정혁