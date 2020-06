'고등래퍼2' 박준호(PULLIK), '0.7 : I BE LIKE' 음원+뮤비 동시 발매..힙합씬 반응 '핫'

[OSEN=최나영 기자] GRDL(그랜드라인엔터테인먼트) 소속 래퍼 박준호(PULLIK)가 자신의 두 번째 EP ‘0.7 : I BE LIKE’를 지난 27일 전 음원사이트를 통해 공개했다.

‘0.7 : I BE LIKE’는 Mnet ‘고등래퍼2’ 이후 발매한 첫 EP ‘0.5’의 연작으로 총 7트랙으로 구성돼 있다.

타이틀곡은 릴보이(lIlBOI), 자메즈(Ja Mezz), 맥대디(Mckdaddy)가 참여한 GRDL 단체곡 성격의 'I BE LIKE'과 베테랑 래퍼 팔로알토가 참여한 'These Days' 두 곡이다. 이 중 음원 ‘I BE LIKE’은 서울음악창작지원센터에서 지원하는 우수뮤지션창작지원사업의 일환으로 제작되었는데 코로나19로 어려운 시기에 큰 도움이 되었다고 소속사는 밝혔다.

‘0.7 : I BE LIKE’는 음원과 동시에 참여진이 모두 출연하는 뮤직비디오가 소속사 유투브 채널을 통해 함께 공개되었다. 뮤직비디오의 연출은 맥대디가 맡았다. 앨범에는 이외에도 이로한 (Rohann), 우디고차일드 (Woodie Gochild)가 참여하여 힘을 보탰다.

한편 박준호는 Mnet ‘고등래퍼2’를 통해 대중에게 처음 얼굴을 알렸으며, 긍정적인 바이브와 안정감 있는 발성으로 세미파이널 무대에 오른 바 있다.

첫 더블 싱글 ‘Clique’를 발매하며 GRDL에서의 활동을 본격적으로 시작할 박준호는 지난해 첫 더블 싱글 'CLIQUE'부터 첫 EP ‘0.5’, 싱글 'baseMENT’ 등을 연달아 발표하며 자신의 음악적 역량을 증명했다. 배우 박호산의 아들로도 유명한 동시에 래퍼 풀릭으로 입지를 굳혀가고 있는 박준호의 행보가 주목된다.

[사진] GRDL