롤링스톤스, 트럼프에 "우리 노래 틀지마"

미국 유명 록 밴드 롤링스톤스/유니버셜

미국 유명 록 밴드 ‘롤링스톤스’가 도널드 트럼프 미국 대통령의 선거 운동에 자신들의 노래를 사용하지 말라고 경고했다.



28일(현지 시각) AP통신은 “롤링스톤스가 트럼프 대통령이 허가없이 자신들 노래를 사용한다면 저작권 위반으로 소송을 걸겠다고 했다”고 보도했다. 롤링스톤스 법무팀은 성명을 통해 “저작권단체 BMI와 협력하고 있다”며 “선거 유세에서 곡을 사용하는 것을 막기 위해 추가적인 조치가 필요할 것”이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 선거 유세에서 롤링스톤스의 노래 ‘유 캔트 올웨이즈 겟 웟 유 원트’(You Can't Always Get What You Want)를 자주 사용해왔다. 지난 20일 오클라호마주 털사 유세 현장에서도 이 노래를 틀었다.



20일(현지 시각) 밤 도널드 트럼프 미국 대통령이 오클라호마주 털사에서 선거 유세를 하고 있다./AP 연합뉴스



트럼프 선거캠프의 곡 사용을 가수가 나서 거부한 것은 이번이 처음이 아니다. 2016년 대선 당시에도 트럼프 대통령은 롤링스톤스 곡을 사용했다가 사용중단을 요구당했다. 당시 롤링스톤스는 트위터에 “우리는 트럼프를 지지하지 않는다”고 공개적으로 밝혔다.



2018년 중간 선거 당시엔 닐 영의 노래 ‘록깅 인 더 프리월드’ (Rockin' in the Free World)를 사용해 닐 영이 불쾌함을 표했다. 3년 전 사망한 록 뮤지션 톰 페티의 유족들은 트럼프 대통령이 ‘아이 원트 백 다운’(I Won't Back Down)을 유세장에 자주 사용하자 “고인은 자신의 노래가 증오를 부추기는 선거운동에 사용되는 것을 원하지 않을 것”이라며 트럼프 대통령에게 사용중단을 요구했다.